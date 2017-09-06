Евгений Муравьев: Ионов стал снижать к себе требования как к футболисту

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
04:05
Андрей Лунев: не считаю себя человеком, который вытеснит из основы сборной России Акинфеева (1)
Андрей Лунев: не считаю себя человеком, который вытеснит из основы сборной России Акинфеева (1)
01:24
Андрей Шевченко: с точки зрения результата мы сегодня проиграли, с точки зрения игры – ни в коем случае (1)
Андрей Шевченко: с точки зрения результата мы сегодня проиграли, с точки зрения игры – ни в коем случае (1)
Вчера 23:41
Гилфи значит гол. Украина уступила Исландии, откатилась на 4-е место и подпустила Турцию (4)
Гилфи значит гол. Украина уступила Исландии, откатилась на 4-е место и подпустила Турцию (4)
Вчера 23:41
Сербия в меньшинстве выиграла у Ирландии
Сербия в меньшинстве выиграла у Ирландии
Вчера 23:39
Испания забила 8 голов Лихтенштейну
Испания забила 8 голов Лихтенштейну
Вчера 23:38
Сборная Украины проиграла Исландии (6)
Сборная Украины проиграла Исландии (6)
Вчера 23:27
Усман Дембеле: Мбаппе поддерживал меня, когда у меня были проблемы с трансфером в "Барселону"
Усман Дембеле: Мбаппе поддерживал меня, когда у меня были проблемы с трансфером в "Барселону"
Вчера 23:05
Вячеслав Матюшенко: взяли после Гутора Юрченко - и решили, что вратарь-иностранец нам не нужен
Вячеслав Матюшенко: взяли после Гутора Юрченко - и решили, что вратарь-иностранец нам не нужен
Вчера 22:49
Сборная Саудовской Аравии сыграет на ЧМ-2018 (2)
Сборная Саудовской Аравии сыграет на ЧМ-2018 (2)
Вчера 22:38
Диего Коста прибыл в Лондон из Бразилии (2)
Диего Коста прибыл в Лондон из Бразилии (2)
Вчера 22:27
Аяз Гулиев: нам надо поправлять реализацию
Аяз Гулиев: нам надо поправлять реализацию
Вчера 21:09
Сергей Давыдов: кроме одной выплаты по премиальным, долгов у "Арарата" перед футболистами нет
Сергей Давыдов: кроме одной выплаты по премиальным, долгов у "Арарата" перед футболистами нет
Вчера 20:28
"Марибор" вышел в 1/4 финала Кубка Словении (3)
"Марибор" вышел в 1/4 финала Кубка Словении (3)
Вчера 20:04
Южная Корея вышла на чемпионат мира в России (1)
Южная Корея вышла на чемпионат мира в России (1)
Вчера 19:24
Гол Эдера помог "Локомотиву" обыграть "Анкаран" (3)
Гол Эдера помог "Локомотиву" обыграть "Анкаран" (3)
Евгений Муравьев: Ионов стал снижать к себе требования как к футболисту
Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал, что в летнее трансферное окно бело-голубые не тратили средства, а все новые футболисты пришли в аренду или в статусе свободных агентов.
"Ни за одного пришедшего к нам игрока "Динамо" не платило, в том числе и за Шуньича. Кстати, поздравляю его с первым забитым мячом за свою национальную сборную. Жду теперь голов за "Динамо" (улыбается).
Мы не искали намеренно новый клуб Ионову. Но он стал снижать к себе требования как к футболисту, а вкупе с его высокой зарплатой и длительным сроком контракта это становилось для нас обременительно. Его трансфер решался в последние дни закрытия трансферного окна. Возможно, в новом клубе Ионов вновь заставит о себе говорить – потенциально он игрок сборной страны", - цитирует Муравьева "Чемпионат.сом".
"Ни за одного пришедшего к нам игрока "Динамо" не платило, в том числе и за Шуньича. Кстати, поздравляю его с первым забитым мячом за свою национальную сборную. Жду теперь голов за "Динамо" (улыбается).
Мы не искали намеренно новый клуб Ионову. Но он стал снижать к себе требования как к футболисту, а вкупе с его высокой зарплатой и длительным сроком контракта это становилось для нас обременительно. Его трансфер решался в последние дни закрытия трансферного окна. Возможно, в новом клубе Ионов вновь заставит о себе говорить – потенциально он игрок сборной страны", - цитирует Муравьева "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.