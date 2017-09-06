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Евгений Муравьев: Ионов стал снижать к себе требования как к футболисту

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал, что в летнее трансферное окно бело-голубые не тратили средства, а все новые футболисты пришли в аренду или в статусе свободных агентов.

"Ни за одного пришедшего к нам игрока "Динамо" не платило, в том числе и за Шуньича. Кстати, поздравляю его с первым забитым мячом за свою национальную сборную. Жду теперь голов за "Динамо" (улыбается).

Мы не искали намеренно новый клуб Ионову. Но он стал снижать к себе требования как к футболисту, а вкупе с его высокой зарплатой и длительным сроком контракта это становилось для нас обременительно. Его трансфер решался в последние дни закрытия трансферного окна. Возможно, в новом клубе Ионов вновь заставит о себе говорить – потенциально он игрок сборной страны", - цитирует Муравьева "Чемпионат.сом".
Теги: Муравьев Ионов Динамо
Сегодня, 04:45
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№1 Написал: vasja санкт петербург (Сегодня, 05:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Опять забухал что ли?
Регистрация: 22.03.2014
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