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Роман Бабаев: мы считаем, что заниматься благотворительностью необходимо

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб считает необходимым поддерживать благотворительные проекты, помогающие детям.

ЦСКА выступил одним из организаторов благотворительного футбольного турнира среди команд из детских домов и специализированных учреждений, в котором примут участие мальчики и девочки 12-14 лет из разных регионов России. В этом году в турнире участвует восемь команд. ЦСКА предоставил свой стадион "Октябрь", а также занимался спортивной частью состязания.

"Вызывает уважение отношение партнеров к этому мероприятию, отношение всех спонсоров. ЦСКА вносит скромную лепту, но считаем, что делать это необходимо. Дети нуждаются во внимании. На каждом из нас лежит ответственность за детей, каждый из нас может сделать их жизнь немного светлее и радостнее. Хочется надеяться, что эту добрую традицию мы продолжим. Хочу повторить, что каждый может чем-то помочь", - цитирует Бабаева "Р-Спорт".
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 18:12
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