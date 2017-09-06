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Болельщики ЦСКА признали Георгия Щенникова лучшим игроком в августе

Защитник ЦСКА Георгий Щенников стал лучшим игроком в команды в августе. Напомним, что Щенников забил три гола в августовских матчах.

"Болельщики ЦСКА признали защитника Георгия Щенникова лучшим игроком команды в августе!" - говорится в сообщении.

Второе место занял голкипер Игорь Акинфеев, а третьим стал полузащитник Александр Головин.

ПФК ЦСКА
Теги: Щенников ЦСКА
Сегодня, 21:13
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