Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:03
"Ротор" разгромил "Зенит-2" (1)
"Ротор" разгромил "Зенит-2" (1)
15:49
Александр Ширко: перед стартом в Лиге чемпионов "Спартаку" есть, о чем волноваться и над чем думать (1)
Александр Ширко: перед стартом в Лиге чемпионов "Спартаку" есть, о чем волноваться и над чем думать (1)
14:40
Президент "Арарата": когда команда услышала фамилию Григорян, два дня уговаривала меня: не надо (2)
Президент "Арарата": когда команда услышала фамилию Григорян, два дня уговаривала меня: не надо (2)
Болельщики ЦСКА признали Георгия Щенникова лучшим игроком в августе
Защитник ЦСКА Георгий Щенников стал лучшим игроком в команды в августе. Напомним, что Щенников забил три гола в августовских матчах.
"Болельщики ЦСКА признали защитника Георгия Щенникова лучшим игроком команды в августе!" - говорится в сообщении.
Второе место занял голкипер Игорь Акинфеев, а третьим стал полузащитник Александр Головин.
ПФК ЦСКА
"Болельщики ЦСКА признали защитника Георгия Щенникова лучшим игроком команды в августе!" - говорится в сообщении.
Второе место занял голкипер Игорь Акинфеев, а третьим стал полузащитник Александр Головин.
ПФК ЦСКА
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.