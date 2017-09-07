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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
В ближайшее время определится место проведения матча КР "Динамо" СПб - "Зенит"
В ближайшие часы может определиться место проведения матча 1/16 финала Кубка России "Динамо" СПб ? "Зенит", сообщает "Спорт день за днем".
Бело-голубые, в качестве номинального хозяина поля, выбирают между стадионом "Санкт-Петербург", за который активно ратует команда Роберто Манчини, и главной ареной "Петровского". В данный момент "Динамо" ведет переговоры относительно условий проведения матча и выберет наиболее комфортный для себя вариант.
Бело-голубые, в качестве номинального хозяина поля, выбирают между стадионом "Санкт-Петербург", за который активно ратует команда Роберто Манчини, и главной ареной "Петровского". В данный момент "Динамо" ведет переговоры относительно условий проведения матча и выберет наиболее комфортный для себя вариант.
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