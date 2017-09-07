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В ближайшее время определится место проведения матча КР "Динамо" СПб - "Зенит"

В ближайшие часы может определиться место проведения матча 1/16 финала Кубка России "Динамо" СПб ? "Зенит", сообщает "Спорт день за днем".

Бело-голубые, в качестве номинального хозяина поля, выбирают между стадионом "Санкт-Петербург", за который активно ратует команда Роберто Манчини, и главной ареной "Петровского". В данный момент "Динамо" ведет переговоры относительно условий проведения матча и выберет наиболее комфортный для себя вариант.
Теги: Динамо СПБ Зенит
Сегодня, 16:45
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