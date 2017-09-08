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Педро Роша: если не ошибаюсь, самый принципиальный соперник "Спартака" – ЦСКА

Новичок "Спартака" нападающий Педро Роша перед матчем 9-го тура премьер-лиги против "Рубина" отметил, что слышал про наставника казанцев Курбана Бердыева.

– Тест на знание российского футбола. В данные минуты ЦСКА играет с "Амкаром" и ведет 1:0. Это хорошо для "Спартака" или плохо?

– Прежде всего, нам нужно думать о своей игре, а не смотреть на соперников. Нужно думать о "Рубине" и концентрироваться на этом матче.

– Но вы уже знаете, кто у "Спартака" самый принципиальный соперник в России?

– Да. ЦСКА. Если не ошибаюсь.

– Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сказал, что знает вас, давно следил за вашей игрой. А вы за его "Ростовом" не следили?

– Нет, я с ним не знаком. Слышал просто, что он очень известный тренер и многого здесь добился. Но со временем узнаю его еще лучше.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Роша Спартак ЦСКА
Сегодня, 19:20
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(3)
№2 Написал: MatrimKouton (Сегодня, 19:44) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Самый принципиальный соперник Спартака это Динамо испокон веков..
Остальные сбоку припёка. На йух.


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Ромуло!..удар..Боже,ну почему..ну что это...Билялетдинов что ли??! (А.Шмурнов)
Регистрация: 14.03.2010
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 19:31) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
СКА
Регистрация: 18.08.2013
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