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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Педро Роша: если не ошибаюсь, самый принципиальный соперник "Спартака" – ЦСКА
Новичок "Спартака" нападающий Педро Роша перед матчем 9-го тура премьер-лиги против "Рубина" отметил, что слышал про наставника казанцев Курбана Бердыева.
– Тест на знание российского футбола. В данные минуты ЦСКА играет с "Амкаром" и ведет 1:0. Это хорошо для "Спартака" или плохо?
– Прежде всего, нам нужно думать о своей игре, а не смотреть на соперников. Нужно думать о "Рубине" и концентрироваться на этом матче.
– Но вы уже знаете, кто у "Спартака" самый принципиальный соперник в России?
– Да. ЦСКА. Если не ошибаюсь.
– Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сказал, что знает вас, давно следил за вашей игрой. А вы за его "Ростовом" не следили?
– Нет, я с ним не знаком. Слышал просто, что он очень известный тренер и многого здесь добился. Но со временем узнаю его еще лучше.
"Спорт-Экспресс"
– Тест на знание российского футбола. В данные минуты ЦСКА играет с "Амкаром" и ведет 1:0. Это хорошо для "Спартака" или плохо?
– Прежде всего, нам нужно думать о своей игре, а не смотреть на соперников. Нужно думать о "Рубине" и концентрироваться на этом матче.
– Но вы уже знаете, кто у "Спартака" самый принципиальный соперник в России?
– Да. ЦСКА. Если не ошибаюсь.
– Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сказал, что знает вас, давно следил за вашей игрой. А вы за его "Ростовом" не следили?
– Нет, я с ним не знаком. Слышал просто, что он очень известный тренер и многого здесь добился. Но со временем узнаю его еще лучше.
"Спорт-Экспресс"
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