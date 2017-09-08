Педро Роша: если не ошибаюсь, самый принципиальный соперник "Спартака" – ЦСКА

Новичок "Спартака" нападающий Педро Роша перед матчем 9-го тура премьер-лиги против "Рубина" отметил, что слышал про наставника казанцев Курбана Бердыева.– Прежде всего, нам нужно думать о своей игре, а не смотреть на соперников. Нужно думать о "Рубине" и концентрироваться на этом матче.– Да. ЦСКА. Если не ошибаюсь.– Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сказал, что знает вас, давно следил за вашей игрой. А вы за его "Ростовом" не следили?– Нет, я с ним не знаком. Слышал просто, что он очень известный тренер и многого здесь добился. Но со временем узнаю его еще лучше.