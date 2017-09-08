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ЦСКА и "Спартак" сыграют в Кубке 20 сентября

Стали известны даты проведения матчей 1/16 финал Кубка России. Первыми в парах указаны хозяева полей.

1/16 финала Кубка России

20 сентября

"Шинник" (Ярославль) – "Урал" (Екатеринбург)
"Авангард" (Курск) – ЦСКА
"Тамбов" – "Арсенал" (Тула)
"Волгарь" (Астрахань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону)
"Кубань" (Краснодар) – "Спартак" (Москва)
"Спартак" (Нальчик) – "Динамо" (Москва)
"Оренбург" – "Рубин" (Казань)
"Томь" (Томск) – "Краснодар"
"Тюмень" – "Тосно"
"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Анжи" (Махачкала)

21 сентября

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Зенит" (Санкт-Петербург)
"Арарат" (Москва) – "СКА-Хабаровск" (Хабаровск)
"Олимпиец" (Нижний Новгород) – "Уфа" (Уфа)
"Факел" (Воронеж) – "Амкар" (Пермь)
"Крылья Советов" (Самара) – "Локомотив" (Москва)
"Енисей" (Красноярск) – "Ахмат" (Грозный)

РФС
Сегодня, 21:10
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(0)
№8 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 21:48) #
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online

strekall,ну, шаман знатный повар, так что не сомневаюсь в качестве приготовленного блюда, и вкусное и сочное и с подливкой, как все любят:)))
Регистрация: 12.03.2017
№7 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:47) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Не унывай, завтра татары азу поджарят
Скорее менты, очередного помоечника , дубинатором благословят .

Цитата: Vadim1986
Хм, я то думал опять мясо жарить будем?
Так жарили конину в прошлом сезоне , оба раза ,...понравилось блюдо?


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№6 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 21:43) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vadim1986
Хм, я то думал опять мясо жарить будем?Автор провокатор:)))

Не унывай, завтра татары азу поджарят wink


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№5 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 21:31) #
  • +2
  •  (4)
online

Хм, я то думал опять мясо жарить будем?Автор провокатор:)))
Регистрация: 12.03.2017
№4 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 21:31) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
8-2
Регистрация: 5.09.2012
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: нетрал
почему ни один масковский не играет со своими .а зенит с дспб? ...дескриминация!

А где ты своих-то увидел? Арарат только, типа московский. Тьфу на них


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 21:14) #
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А заголовок-то какой,а)))


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 21:12) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
почему ни один масковский не играет со своими .а зенит с дспб? ...дескриминация!
Регистрация: 26.04.2017
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