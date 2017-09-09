Массимо Каррера: когда говорю об аварии, мурашки по спине

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что по-прежнему с содроганием вспоминает об аварии.В 2011 году он насмерть сбил двух девушек.– К сожалению, такое может случиться с кем угодно. Любой может оказаться не в то время и не в том месте. Я никому не желаю испытать подобное. До сих пор, когда я говорю об этом, у меня мурашки бегут по спине. Это останется со мной на всю жизнь.– Да, это повлияло в том числе. Но не только это. В тренерском штабе "Ювентусу" работало 8 человек. Помимо этого, в "Челси" уже было 3-4 помощника от клуба, и Антонио сделал выбор. Он до последнего хотел привлечь меня, но потом у меня появился вариант со "Спартаком", и я сказал: "Не волнуйся, не настаивай больше на этом. Я поеду в Россию". Можно сказать, что Конте посоветовал меня с Джанлукой Риомми в "Спартак".