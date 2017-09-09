Маттиас Краневиттер: раньше была только одна ассоциация с Россией - холод

Полузащитник "Зенита" Маттиас Краневиттер отметил, что мало знал о России перед переездом в Санкт-Петербург.– В Аргентине мало знают про нее, имелись сомнения. До перехода была только одна ассоциация с Россией – холод. Но много об этом не думал: хотел играть в футбол и понимал, что в "Атлетико" практики не хватает. А ведь в следующем году чемпионат мира!– Нет, никогда. В высшей лиге почти все клубы из центральной или северной части страны, а на юге только представители низших дивизионов.