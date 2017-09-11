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Владислав Радимов: честь и хвала пригласившим Лунева в "Зенит" людям

Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением об игре голкипера сине-бело-голубых Андрея Лунева.

"В очередной раз отмечу Андрея Лунева. Он проводит просто замечательный сезон, и в целом за вратарскую линию мы можем быть спокойными. Может быть, его игра выглядит и неброско, но он действует так уверенно и четко, что не дает усомниться в своем статусе первого номера команды.

Когда Лунев переходил в "Зенит", я сам относился к этому скептически, поскольку парень провел всего десять матчей за "Уфу", и это был не показатель того, что он заиграет в "Зените". Но честь и хвала тому, кто его сюда привез.

Он действительно показывает очень высокий уровень", — сказал Радимов в эфире "Радио Зенит".

"Газета.ру"
Теги: Радимов Лунев Зенит
Сегодня, 21:44
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№2 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 22:04) #
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Будем смотреть до первого серьёзного косяка


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:01) #
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Ну а что тут говорить? 190 см. это и есть 190 см. Да еще и при длиннющих, как у боксера, руках. При хорошей прыгучести. Таких данных ни у Малафеева, ни у Лодыгина, ни у даже Акинфеева просто нет. То, что последние достигают с помощью эффектных прыжков, Лунев берет простым движением рук.
Из недостатков - подвержен травмам. Габариты, они и есть габариты.
Пока неизвестно, насколько психологически устойчив на серьезном еврокубковом уровне или на уровне оф. матчей сборной.
Как показала игра за сборную супротив Динамо, еще есть, куда расти.
Регистрация: 12.11.2007
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