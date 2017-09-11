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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владислав Радимов: честь и хвала пригласившим Лунева в "Зенит" людям
Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением об игре голкипера сине-бело-голубых Андрея Лунева.
"В очередной раз отмечу Андрея Лунева. Он проводит просто замечательный сезон, и в целом за вратарскую линию мы можем быть спокойными. Может быть, его игра выглядит и неброско, но он действует так уверенно и четко, что не дает усомниться в своем статусе первого номера команды.
Когда Лунев переходил в "Зенит", я сам относился к этому скептически, поскольку парень провел всего десять матчей за "Уфу", и это был не показатель того, что он заиграет в "Зените". Но честь и хвала тому, кто его сюда привез.
Он действительно показывает очень высокий уровень", — сказал Радимов в эфире "Радио Зенит".
"Газета.ру"
"В очередной раз отмечу Андрея Лунева. Он проводит просто замечательный сезон, и в целом за вратарскую линию мы можем быть спокойными. Может быть, его игра выглядит и неброско, но он действует так уверенно и четко, что не дает усомниться в своем статусе первого номера команды.
Когда Лунев переходил в "Зенит", я сам относился к этому скептически, поскольку парень провел всего десять матчей за "Уфу", и это был не показатель того, что он заиграет в "Зените". Но честь и хвала тому, кто его сюда привез.
Он действительно показывает очень высокий уровень", — сказал Радимов в эфире "Радио Зенит".
"Газета.ру"
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