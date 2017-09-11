Владислав Радимов: честь и хвала пригласившим Лунева в "Зенит" людям

Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением об игре голкипера сине-бело-голубых Андрея Лунева."В очередной раз отмечу Андрея Лунева. Он проводит просто замечательный сезон, и в целом за вратарскую линию мы можем быть спокойными. Может быть, его игра выглядит и неброско, но он действует так уверенно и четко, что не дает усомниться в своем статусе первого номера команды.Когда Лунев переходил в "Зенит", я сам относился к этому скептически, поскольку парень провел всего десять матчей за "Уфу", и это был не показатель того, что он заиграет в "Зените". Но честь и хвала тому, кто его сюда привез.Он действительно показывает очень высокий уровень", — сказал Радимов в эфире "Радио Зенит".