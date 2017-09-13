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"Уфа" не будет тренироваться в Петербурге перед матчем с "Зенитом"

"Уфа" в воскресенье прибудет в Петербург на матч против "Зенита".

Перед вылетом они проведут занятие в Уфе. Больше никаких предматчевых тренировок до игры с "Зенитом"" у команды Сергея Семака не запланировано.

Встреча состоится 21 сентября, поэтому тренерский штаб решил взять на этот двойной выезд большую группу футболистов, чтобы провести ротацию.

"Спорт день за днем"
Теги: Уфа Зенит
Вчера, 23:19
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