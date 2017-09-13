"Уфа" не будет тренироваться в Петербурге перед матчем с "Зенитом"

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока (10)
Вчера 23:49
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (7)
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (7)
Вчера 23:44
"Тоттенхэм" обыграл "Боруссию", "Реал" разгромил АПОЭЛ (1)
"Тоттенхэм" обыграл "Боруссию", "Реал" разгромил АПОЭЛ (1)
Вчера 23:42
"Ливерпуль" и "Севилья" сыграли вничью (1)
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Вчера 23:38
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"Спартак" упустил победу в матче с "Марибором" (150)
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"Ливерпуль" - "Севилья": Мане сыграет с первых минут (1)
"Ливерпуль" - "Севилья": Мане сыграет с первых минут (1)
Вчера 21:02
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"Марибор" определился с составом на игру против "Спартака" (4)
Вчера 20:48
"Спартак" назвал стартовый состав на матч с "Марибором" (27)
"Спартак" назвал стартовый состав на матч с "Марибором" (27)
Вчера 20:12
Представители оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА проинспектировали тренировочные базы в Подмосковье
Представители оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА проинспектировали тренировочные базы в Подмосковье
Вчера 20:11
Игорь Колыванов: «Спартак» имеет в своем составе игроков мирового класса - он должен побеждать «Марибор» (5)
Игорь Колыванов: «Спартак» имеет в своем составе игроков мирового класса - он должен побеждать «Марибор» (5)
Вчера 19:43
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Вчера 19:15
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Иско в пятницу подпишет новый контракт с "Реалом" (1)
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Вчера 18:49
Андрей Червиченко: если "Спартак" проиграет "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить (16)
Андрей Червиченко: если "Спартак" проиграет "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить (16)
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Вчера 17:05
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Вчера 16:45
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Андрей Кобелев: ЦСКА очень грамотно сыграл вторым номером (3)
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Егор Титов: "Марибор" дома будет играть примерно так же, как "Рубин" против "Спартака" (3)
"Уфа" не будет тренироваться в Петербурге перед матчем с "Зенитом"
"Уфа" в воскресенье прибудет в Петербург на матч против "Зенита".
Перед вылетом они проведут занятие в Уфе. Больше никаких предматчевых тренировок до игры с "Зенитом"" у команды Сергея Семака не запланировано.
Встреча состоится 21 сентября, поэтому тренерский штаб решил взять на этот двойной выезд большую группу футболистов, чтобы провести ротацию.
"Спорт день за днем"
Перед вылетом они проведут занятие в Уфе. Больше никаких предматчевых тренировок до игры с "Зенитом"" у команды Сергея Семака не запланировано.
Встреча состоится 21 сентября, поэтому тренерский штаб решил взять на этот двойной выезд большую группу футболистов, чтобы провести ротацию.
"Спорт день за днем"
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