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Дмитрий Селюк: "Спартак" боится, что в итоге не найдет замену Промесу

Агент Дмитрий Селюк заявил, что полузащитник "Спартака" Квинси Промес не покидает чемпионат России.

"Перерос ли Промес РФПЛ? Очень хороший вопрос. Когда Квинси перешел в "Спартак", получал намного больше, чем раньше. И несколько лет это заставляло его прогрессировать. Но в какой-то момент его должны были продать и подтянуть другого.

Проблема заключается в том, что "Спартак" боится, что в итоге не найдет замену Квинси, потому и держится за него. А он, в свою очередь, уже психологически устал выступать в чемпионате России. Ему это уже не так интересно. Раньше у тебя в соперниках были, например, Халк и Витсель. А сейчас? Посмотрите налево, посмотрите направо…

Соответствует ли Промес уровню "Ливерпуля"? В принципе, он мог бы там заиграть. Клопп пропагандирует быстрый футбол, это подходит голландцу. Но команда уже укомплектована, нужны ли красным новые исполнители?", - цитирует Селюка "Спорт-Экспресс".
Теги: Селюк Промес Спартак
Сегодня, 06:38
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