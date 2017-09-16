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У Панченко травма коленного сустава

Стал известен характер травмы форварда "Динамо" Кирилла Панченко, сообщает "Спорт-Экспресс".

У россиянина выявлены проблемы с коленным суставом. Завтра он пройдет углубленное медицинское обследование, после чего станут известны сроки восстановления.
Теги: Панченко Арсенал Тула Динамо
Сегодня, 07:38
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