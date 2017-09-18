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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Егор Титов: "Амкар" в этом сезоне превратился в аутсайдера
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов поделился своими мыслями в преддверии матча 10-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Амкар".
"Локомотив" также проводил еврокубковый матч в четверг с "Копенгагеном". Было тяжело. Пришлось почти весь матч обороняться. А ротация у "Локомотива" возможна, но минимальная. Не все ещё восстановились после травм, сразу много перестановок не сделаешь. Матч будет тяжёлый, хоть у "Локомотива" и большие амбиции, а "Амкар", мягко говоря, в этом сезоне не радует, превратился в записного аутсайдера. Я не вижу, за счёт чего "Амкар" может набирать очки против серьёзных соперников на выезде. Шансов забить в гостях у них совсем мало бывает, к тому же впереди нет исполнителей, которые могли бы зацепиться за эти минимальные возможности. "Локомотив", правда, сам будет испытывать трудности. Вскрыть такую плотную оборону бывает сложно. Он уже спотыкался в подобных встречах — с "Тосно", например. Предположу победу "Локомотива" ровно в 1 мяч", — цитирует Титова "Рейтинг букмекеров".
"Локомотив" также проводил еврокубковый матч в четверг с "Копенгагеном". Было тяжело. Пришлось почти весь матч обороняться. А ротация у "Локомотива" возможна, но минимальная. Не все ещё восстановились после травм, сразу много перестановок не сделаешь. Матч будет тяжёлый, хоть у "Локомотива" и большие амбиции, а "Амкар", мягко говоря, в этом сезоне не радует, превратился в записного аутсайдера. Я не вижу, за счёт чего "Амкар" может набирать очки против серьёзных соперников на выезде. Шансов забить в гостях у них совсем мало бывает, к тому же впереди нет исполнителей, которые могли бы зацепиться за эти минимальные возможности. "Локомотив", правда, сам будет испытывать трудности. Вскрыть такую плотную оборону бывает сложно. Он уже спотыкался в подобных встречах — с "Тосно", например. Предположу победу "Локомотива" ровно в 1 мяч", — цитирует Титова "Рейтинг букмекеров".
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