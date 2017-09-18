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Егор Титов: "Амкар" в этом сезоне превратился в аутсайдера

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов поделился своими мыслями в преддверии матча 10-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Амкар".

"Локомотив" также проводил еврокубковый матч в четверг с "Копенгагеном". Было тяжело. Пришлось почти весь матч обороняться. А ротация у "Локомотива" возможна, но минимальная. Не все ещё восстановились после травм, сразу много перестановок не сделаешь. Матч будет тяжёлый, хоть у "Локомотива" и большие амбиции, а "Амкар", мягко говоря, в этом сезоне не радует, превратился в записного аутсайдера. Я не вижу, за счёт чего "Амкар" может набирать очки против серьёзных соперников на выезде. Шансов забить в гостях у них совсем мало бывает, к тому же впереди нет исполнителей, которые могли бы зацепиться за эти минимальные возможности. "Локомотив", правда, сам будет испытывать трудности. Вскрыть такую плотную оборону бывает сложно. Он уже спотыкался в подобных встречах — с "Тосно", например. Предположу победу "Локомотива" ровно в 1 мяч", — цитирует Титова "Рейтинг букмекеров".
Теги: Титов Амкар Локомотив
Сегодня, 16:06
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:08) #
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предположу боевую ничью 0-0


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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