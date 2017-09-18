У Георгия Тигиева - разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава

Сегодня после комплексного обследования был поставлен окончательный диагноз защитнику Георгию Тигиеву, который получил травму в воскресном матче с "Тосно".У футболиста подтвержден первоначальный диагноз — разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. По словам руководителя медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова, в ближайшее время Тигиев отправится в Рим, где 25 сентября ему будет сделана операция.