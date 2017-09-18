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У Георгия Тигиева - разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава

Сегодня после комплексного обследования был поставлен окончательный диагноз защитнику Георгию Тигиеву, который получил травму в воскресном матче с "Тосно".

У футболиста подтвержден первоначальный диагноз — разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. По словам руководителя медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова, в ближайшее время Тигиев отправится в Рим, где 25 сентября ему будет сделана операция.

ФК "Спартак"
Теги: Тигиев Спартак
Сегодня, 19:26
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№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:29) #
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Болеет за:
ЦСКА
Здоровья парню! и удачной карьеры!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
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