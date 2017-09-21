Агент Бурлака: нужно время, чтобы решить, куда Тарасу переходить

Агент защитника "Рубина" Тараса Бурлака Сергей Пушкин рассказал, как обстоят дела футболиста в казанской команде.– Мы не можем до конца понять позицию Курбана Бердыева. Нам говорят: "Он нужен, не отпускаем". От "Локо" был интерес в августе, но трансфер не состоялся. Тарас вышел в основе "Рубина", сыграл средне и сразу получил травму, выбыв на месяц. Сейчас вернулся, по факту он – третий центральный защитник. Бердыев делает ставку на Егора Сорокина и купленного Рагнара Сигурдсона. Разумеется, такой расклад не устраивает. Идти в аренду абы куда – не вариант. Нужно время, чтобы решить, куда переходить.– Я давно вижу в нем футболиста сборной России. Понимаете, у него всегда всё происходит не вовремя. Это судьба, стечение обстоятельств. Одно на второе, второе на третье. Нужно перетерпеть. По мне, Бурлак – защитник с огромным потенциалом. Надеюсь, что к концу карьеры он его максимально раскроет. Он парень характерный, боевой, лидер на поле и за его пределами.