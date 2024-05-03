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Официально: заявки команд на Евро-2024 будут расширены с 23 до 26 футболистов

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УЕФА объявила о расширении заявок команд-участниц Евро-2024.
Фото: Getty Images
"Максимальный размер состава для команд на Евро-2024 увеличен с исходной квоты в 23 игрока до 26 футболистов. Команды должны предоставить список состава к 7 июня", - говорится в сообщении УЕФА в соцсетях.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии и начнется 14 июня. Команды, занявшие первые два места в своих группах, а также четверка лучших из числа тех, кто финиширует по итогам группового этапа на третьем месте, выйдут в 1/8 финала.

Финал турнира состоится 14 июля на "Олимпийском стадионе" в Берлине.

Чемпионат Европы Евро-2024
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