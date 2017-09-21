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Сергей Анохин: избрание Сорокина в совет ФИФА - признание России как футбольной державы

Избрание генерального директора оргкомитета "Россия-2018" и члена исполнительного комитета РФС Алексея Сорокина в совет ФИФА важно, потому что он сможет отстаивать права России как футбольной державы, заявил вице-президент РФС Сергей Анохин.

"Я считаю, что это очень правильный выбор, потому что Алексей Леонидович достоин представлять РФС в совете ФИФА. Он - потомственный дипломат, очень грамотный, знает свою работу, любит футбол, уважает футбольную общественность и будет за Россию отстаивать все права, которые у нас есть как у футбольной державы.

Алексей Леонидович руководит организационным комитетом чемпионата мира, поэтому очень важно, что он будет представлять Россию в совете ФИФА. У него будет больше времени и возможности общаться с высоким руководством организации, координировать действия и отстаивать наши позиции. Вообще признание нашей страны как футбольной державы значит, что у нас на самом высоком уровне пройдет чемпионат мира и нет никаких посылов, чтобы его у нас забрать. Будем надеяться, что сборная России достойно выступит, поддержит всех нас и Алексея Леонидовича в совете ФИФА, поэтому готовимся к спортивной составляющей", - цитирует Анохина ТАСС
Теги: Анохин Сорокин
Сегодня, 06:46
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