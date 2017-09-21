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Юрий Семин: "Локомотив", наверное, не должен был проиграть, но проиграл

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выступил на пресс-конференции после гостевого поражения в матче 1/16 финала Кубка России с "Крыльями Советов" (2:3 ДВ).

"Матч для болельщиков был очень интересный. Мы наделали много ошибок, сами их исправляли. Казалось, должны из этой сложной ситуации выбраться, но не удалось. К футболистам предъявить какие-то претензии, думаю, мы не имеем права. Единственное, ошибаться так нельзя. А по работе и самоотдаче это была интересная игра.

Какой смысл говорить о том, по игре ли счёт? "Крылья" выиграли, и мы их поздравляем. Всегда расстраиваешься, когда проигрываешь, а сейчас тем более, поскольку столько труда вложили, играли 120 минут, через два дня новый матч, и не получилось добиться результата. Это, наверное, самое обидное. Самара играет хорошо, и мы помним, как она проводила матч со "Спартаком". Они на данный момент настоящие лидеры ФНЛ. Сегодня мы, наверное, не должны были проиграть, но проиграли.

Уровень накала был очень большой. Уже неоднократно говорим о работе арбитров, и, наверное, сегодня судья не всегда принимал правильные решения. В частности, на 90-й минуте Рыбуса борцовским захватом свалили в штрафной. Ну какие ещё могут быть 11-метровые? Какие?", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Локомотив Крылья Советов
Сегодня, 22:07
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(2)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:47) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Палычу нужно будет серьезно поговорить с нашей полузащитой.
Моменты тратят безбожно.
Эдеру пока сложно, но он очень старается.
Ну и конечно в обороне нужно спрашивать, потому-что так обрезаться нельзя.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: holod хамина (Сегодня, 22:39) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
не первый раз такая херня прослеживается..началось все с игры с ахматом...прижались к воротам получили плюху...упустили три верных очка..затем с амкаром..тоже самое..ничего не смогли сделать впереди...ну а теперь и с крыльями...
Регистрация: 16.05.2011
№2 Написал: daveG MO (Сегодня, 22:32) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Это какой-то сговор


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 22:19) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Волга НН»
НИчё против ЛОко не имею,но не хочу чтобы он в тройку попал.С Копенгагеном это жесть было.ДА и не попадет впринципе.
Регистрация: 28.12.2012
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