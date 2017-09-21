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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Семин: "Локомотив", наверное, не должен был проиграть, но проиграл
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выступил на пресс-конференции после гостевого поражения в матче 1/16 финала Кубка России с "Крыльями Советов" (2:3 ДВ).
"Матч для болельщиков был очень интересный. Мы наделали много ошибок, сами их исправляли. Казалось, должны из этой сложной ситуации выбраться, но не удалось. К футболистам предъявить какие-то претензии, думаю, мы не имеем права. Единственное, ошибаться так нельзя. А по работе и самоотдаче это была интересная игра.
Какой смысл говорить о том, по игре ли счёт? "Крылья" выиграли, и мы их поздравляем. Всегда расстраиваешься, когда проигрываешь, а сейчас тем более, поскольку столько труда вложили, играли 120 минут, через два дня новый матч, и не получилось добиться результата. Это, наверное, самое обидное. Самара играет хорошо, и мы помним, как она проводила матч со "Спартаком". Они на данный момент настоящие лидеры ФНЛ. Сегодня мы, наверное, не должны были проиграть, но проиграли.
Уровень накала был очень большой. Уже неоднократно говорим о работе арбитров, и, наверное, сегодня судья не всегда принимал правильные решения. В частности, на 90-й минуте Рыбуса борцовским захватом свалили в штрафной. Ну какие ещё могут быть 11-метровые? Какие?", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
"Матч для болельщиков был очень интересный. Мы наделали много ошибок, сами их исправляли. Казалось, должны из этой сложной ситуации выбраться, но не удалось. К футболистам предъявить какие-то претензии, думаю, мы не имеем права. Единственное, ошибаться так нельзя. А по работе и самоотдаче это была интересная игра.
Какой смысл говорить о том, по игре ли счёт? "Крылья" выиграли, и мы их поздравляем. Всегда расстраиваешься, когда проигрываешь, а сейчас тем более, поскольку столько труда вложили, играли 120 минут, через два дня новый матч, и не получилось добиться результата. Это, наверное, самое обидное. Самара играет хорошо, и мы помним, как она проводила матч со "Спартаком". Они на данный момент настоящие лидеры ФНЛ. Сегодня мы, наверное, не должны были проиграть, но проиграли.
Уровень накала был очень большой. Уже неоднократно говорим о работе арбитров, и, наверное, сегодня судья не всегда принимал правильные решения. В частности, на 90-й минуте Рыбуса борцовским захватом свалили в штрафной. Ну какие ещё могут быть 11-метровые? Какие?", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
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