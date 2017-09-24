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Врач "Локомотива": не исключаю, что Чорлука вернется в строй до зимней паузы

Врач "Локомотива" Сергей Хайкин сообщил, что защитник Ведран Чорлука может вернуться к работе в общей тренировочной группе до начала зимнего перерыва в чемпионате России.

Чорлука получил разрыв ахиллова сухожилия 22 апреля в матче чемпионата страны с "Амкаром".

"Ведран Чорлука продолжает восстановление после перенесенной в апреле операции строго в соответствии с планом реабилитации. Последние два месяца прошли в режиме двухразовых тренировок, одна из которых проходила на специальной антигравитационной беговой дорожке. Буквально вчера футболист приступил к индивидуальной работе на футбольном поле и не исключено, что сможет начать работу в общей группе до наступления зимнего перерыва", - цитирует Хайкина ТАСС.
Теги: Чорлука Локомотив
Сегодня, 04:26
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