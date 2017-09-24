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Андрей Будогосский: оценка работы Мешкова за матч "Спартак" - "Анжи" - положительная

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что за работу в матче 11-го тура чемпионата России "Спартак" – "Анжи" (2:2) арбитр Виталий Мешков получил положительную оценку.

На 13-й минуте встречи судья назначил пенальти в ворота махачкалинцев, с которым представители команды выразили несогласие.

"Ракурс изображения при решении назначить пенальти не позволяет говорить что-то однозначно. Возможно, там был толчок. Говорить о том, что там была ошибка, я не могу. Этот момент был ключевым. Решение Мешкова отторжения не вызывает. И знаю, что оценка его работы – положительная", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
Теги: Будогосский Мешков Спартак Анжи
Сегодня, 11:44
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25
(4)
№25 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:12) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
ваше предназначение - комментировать новости про Спартак.

это объяснимо...люди хотят развлекаться, хотят зрелищ и веселья.
А спортаг - это шапито и клоуны ...весело же епта! smile


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№24 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:06) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
Цитата: Пивовед
так вот, хромоногость Спартака - причина жизнедеятельности антиспартаковской кодлы..

тогда почему нет например антикраснодарской или антиуфимской кодлы? быть может дело не в хромоногости, а в свинском поведении сектантов спартака? что посеешь, то и пожнешь


потому что вам насрать даже на свои собственные клубы, собирая по два десятка комментов на ваших же кубковых матчах..

что уж говорить про микроклубы, не способные заполнить даже свой собственный стадион, не говоря уже про представителей в сети..

я ещё раз говорю- вся ваша жизнь- это сопутка к новостям про Спартак.

* Перейдёт Смолов в Спартак или нет ? Мнение Газзаева*

* Зенит ведёт переговоры с аргентинцем * 17 комментов.

*цска победил в Перми * 24 коммента.

* Спартак мог подписать защитника Боруссии * 250 комментов.

вы - дополнение к Спартаку, и вы понимаете это.
Вы пытаетесь себя окружить какими-то микроскопическими друзьями, создаёте коалиции, пулы. подписываете Письмо ссученых, - и всё равно, единственное ваше предназначение - комментировать новости про Спартак.

смиритесь, нам покуй.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№23 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 13:01) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кресло под ним шатается-вот он всех и уверяет ,что все шито-крыто-типа все порядке во вверенном королевстве.При таком развитии событий скоро ого-го как рванет....Поменять его надо быстрее....
Регистрация: 15.03.2009
№22 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 12:57) #
  • +2
  •  (2)

Ну,правильно тебя гнать хотят,ты же слеп и глух,инвалидность пора давать,а ты пост занимаешь.
Регистрация: 28.11.2008
№21 Написал: Цезарь (Сегодня, 12:49) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
так вот, хромоногость Спартака - причина жизнедеятельности антиспартаковской кодлы..

тогда почему нет например антикраснодарской или антиуфимской кодлы? быть может дело не в хромоногости, а в свинском поведении сектантов спартака? что посеешь, то и пожнешь
Регистрация: 21.09.2017
№20 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:44) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
заметим, как вылезло из щелей даже то, что клятвенно обещалось покинуть сайт навсегда.
.
нудануда, в прошлом сезоне игра красно-белых заставила заткнуться наглухо разноцветных злопыхателей..

в природе так происходит : дождь прошёл- и черви из земли лезут..

так вот, хромоногость Спартака - причина жизнедеятельности антиспартаковской кодлы..

Цитата: Bierbauch
Цитата: Цезарь
три пеналя уже в пользу мяса назначили в этом сезоне и все левейшие!

Не иначе, как Гинеровский чемоданчик по рукам пошёл! bowtie


не, это Гинер пошёл заносить, но ошибся дверью.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№19 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 12:43) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Цезарь
три пеналя уже в пользу мяса назначили в этом сезоне и все левейшие!


Им уже даже левое судейство не поможет, они - титаник.


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№18 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 12:42) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Цезарь
три пеналя уже в пользу мяса назначили в этом сезоне и все левейшие!

Не иначе, как Гинеровский чемоданчик по рукам пошёл! bowtie


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№17 Написал: Зритель (Сегодня, 12:37) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Прощитанный Федун понял, что покупать судей дешевле чем покупать игроков.
Регистрация: 23.02.2008
№16 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 12:36) #
  • +2
  •  (8)

ОЦЕНКА РАБОТЫ МЕШКОВА ЗА МАТЧ "СПАРТАК" - "АНЖИ" - ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ???
Вот вам на арене СЛЕПОЙ Будогосский и его скандальный судейский ЦИРК!
Все зрители и специалисты видели, что пенальти НЕ БЫЛО и только один Будогоский ОСЛЕП и не увидел!
А ККК проштамповала скандал и положительно ОДОБРИЛА, согласно цены вопроса!!!
Пенальти НЕ БЫЛО!
На 13-ой минуте матча его придумал Мешков!
Федун укрепил судейскую позицию и вот вам результат скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака!
Была верховая борьба за мяч в штрафной Анжи!
Яковлев был первым на мяче и выбил его по всем правилам за пределы поля, а Жано опоздал с прыжком и врезается в Яковлева и самостоятельно падает.
Жано никто не толкал!
Это очередное скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака!
И после этого циркового ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО "номера" Будогосского вы хотите, чтобы у нас в чемпионате навели порядок в судействе!
А вот, дудки вам!
Пока такие как Бутенко, Баскаков, Будогосский, Чеботарёв и другие чиновники РФС, валяют ФОРМЕННОГО судейского ДУРАЧКА, ПОРЯДКА в нашем судействе НЕ БУДЕТ!
А что будет???
А будут ОЧЕРЕДНЫЕ судейские СКАНДАЛЫ арбитров, которые, в сотый уже раз, будут отмазывать Будогосский, Бутенко и их постыдная чиновничья бюрократическая компания!!!
Они заботятся только о благополучии своих карманов, а судейство превратили в свою кормушку!
А команды как страдали, так и будут страдать, потому что этим чиновникам, от СКАНДАЛЬНОГО судейства, на все команды, на работу тренеров, на все усилия игроков на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство в атчах со Спартаком - презрительно и высокомерно НАПЛЕВАТЬ!
Только видеоповторы смогут ПОБЕДИТЬ судейскую скандальную работу в нашем чемпионате, согласно цены вопроса!!!
Что-то НЕЛАДНОЕ творится в судейской ШАРАЖКЕ Будогосского!
Что ни тур, то скандал и один громче другого!
Будогосский ПОЛНОСТЬЮ провалил свою работу и его меры не дали результата!
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!
Видеоповторы смогут КАРДИНАЛЬНО бороться с судейской КОРРУПЦИЕЙ, которая захлестнула наш чемпионат!
Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство в пользу ИЗБРАННОЙ Федуном команды.
Регистрация: 8.05.2017
№15 Написал: ewgen Санкт-Петербург (Сегодня, 12:36) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
В прошлом сезоне телевизор подарили. Теперь надо на новые очки скидываться, чтобы "ракурс изображения" позволил наконец-то хоть что-то однозначно сказать. Или он пьяный все время смотрит, поэтому ракурс не тот. sweat_smile
Регистрация: 14.06.2017
№14 Написал: Ditrih (Сегодня, 12:33) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
положительная ... со стороны свиней
Регистрация: 1.06.2014
№13 Написал: evgen Псков (Сегодня, 12:30) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Поставил странный пенальти. Но чуть позднее гораздо более очевидный на Самедове - нет. После этого толчки руками сзади вообще не судил.


--------------------
Спартак!
Регистрация: 4.04.2007
№12 Написал: Цезарь (Сегодня, 12:16) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
три пеналя уже в пользу мяса назначили в этом сезоне и все левейшие!
Регистрация: 21.09.2017
№11 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:14) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Клоун.Кто бы сомневался.Сам инструкции дает.Вангую в следующем матче пеналь дадут и игрока удалят,а иначе чемпионы наши не могут никак восьмое место это уже позор.


--------------------
Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№10 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 12:14) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Lana Del Andrey
Чтоб ты сдох, гнида слепоглазая.

А чего ты так не выражался, когда ваш Ростовский ара нырял в игре с Динамо и был назначен липовый пенальти?
Регистрация: 19.10.2008
№9 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:10) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Lana Del Andrey
Чтоб ты сдох, гнида слепоглазая.

Ну сдох - не сдох , а гнида - точно !


--------------------
Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
№8 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 12:06) #
  • -13
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пенальти, может и не видно толком за что на повторах, зато нарушение, за которое назначили штрафной приведший к голу в ворота Спартака, было с точностью наоборот. Правила нарушил анжуец, что как раз было хорошо видно на повторе.
И нарушение на Джикии в штрафной... Да и, вообще, судил Мешков тяп-ляп в обе стороны.


--------------------
«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:05) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
кто бы сомневался confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:01) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lana Del Andrey
Чтоб ты сдох, гнида слепоглазая.

ты нормальный?футбол футболом,но подобные вещи желать-перебор.не?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№5 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 12:00) #
  • +12
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Даже не смешно. Когда будут ставить пенальти за то, что посмотрел на игрока "Спартака" и сбил его с мысли?
Регистрация: 22.02.2013
№4 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 11:57) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Ростов»
Чтоб ты сдох, гнида слепоглазая.
Регистрация: 3.05.2014
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:53) #
  • +16
  •  (16)
Болеет за:
«Ростов»
"...оценка работы Мешкова за матч "Спартак" - "Анжи" - положительная"

Еще бы. Наверно и премиальные от Спартака получит!
Регистрация: 16.05.2017
№2 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 11:49) #
  • +13
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Будогорскому хоть ссы в глаза все божья роса. Не важно какоерешиние принял судья,но он по любому прав. Даже если сам будогорский вообще не видел матча о котором разговор идет
Регистрация: 25.12.2016
№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 11:49) #
  • +15
  •  (17)
Болеет за:
«Реал»
А вот оценка Будогосского за его работу - отрицательная
Регистрация: 31.03.2015
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