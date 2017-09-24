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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Уфа" перед матчем с "Арсеналом" была эвакуирована из отеля из-за звонка о бомбе
Неприятный инцидент произошёл с "Уфой" за пару часов до начала домашнего матча 11-го тура российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом". Команда была эвакуирована из отеля из-за телефонного звонка о бомбе. Из-за произошедшего главный тренер "Уфы" Сергей Семак не смог дать установку на матч.
"Команда пообедала, легли отдохнуть. После отдыха была намечена установка тренера и выезд на игру. Внезапно позвонили сотрудники правоохранительных органов, сказали, что срочная эвакуация из-за звонка о бомбе. В итоге объявили тревогу по всему отелю, вывели всех чуть ли не в тапочках.
По последней информации, команду было решено загрузить в автобус и отвезти на стадион. Администраторы вернутся в отель и привезут вещи. Надеюсь, что до игры всё это волнение уляжется", - сказал руководитель пресс-службы "Уфы" Сергей Тыртышный.
"Чемпионат.сом"
"Команда пообедала, легли отдохнуть. После отдыха была намечена установка тренера и выезд на игру. Внезапно позвонили сотрудники правоохранительных органов, сказали, что срочная эвакуация из-за звонка о бомбе. В итоге объявили тревогу по всему отелю, вывели всех чуть ли не в тапочках.
По последней информации, команду было решено загрузить в автобус и отвезти на стадион. Администраторы вернутся в отель и привезут вещи. Надеюсь, что до игры всё это волнение уляжется", - сказал руководитель пресс-службы "Уфы" Сергей Тыртышный.
"Чемпионат.сом"
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