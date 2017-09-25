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Станислав Черчесов: Комбаров не вызван в сборную не из-за травмы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сегодня огласивший заявку команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября), подчеркнул, что не вызванные в сборную футболисты спокойно воспринимают подобную ситуацию.

- Комбаров не вызван из-за травмы?

– Нет. На сегодняшний день – не из-за травмы. Футболисты, с которыми мы работали, спокойно эту ситуацию воспринимают. Они знают, что если мы что-то делаем, то в наших действиях есть логика. А если какие-то вещи кажутся им нелогичными, то я сам звоню и объясняю, чтобы избежать заблуждений.

– Многие отмечают, что у сборной России перспективный состав в атаке, но сомнительный в обороне оборона. Не у всех футболистов есть игровая практика. Тот же Джикия не играл...

– (Перебивает.) Джикия проводит за "Спартак" все матчи! Не вышел в старте лишь в последней игре с "Анжи". Думаю, что и с "Ливерпулем" сыграет. Или Нойштедтер – регулярно выступает за "Фенербахче"...

– То есть вас не смущает ситуация с обороной?

– Не смущает. Она такая, какая есть. Мы сейчас сидели и обсуждали это в рабочем порядке. Есть защитник сам по себе, или игрок атаки – сам по себе. Если ему вовремя не отдавать или вовремя не обороняться командой, то ни один защитник не выручит никогда. Надо находить баланс. И мы его, убежден, найдем.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Комбаров Д. Сборная России
Вчера, 23:19
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№1 Написал: Хидя (Вчера, 23:26) #
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какая нах сборная для Комбарова оставьте его уже спокойно навесы куярть в молоко..хоть в клубе.. пиздарность....Одно не понимаю, может когда нибудь найдется человек который уберет его из защиты куда нибудь хоть...
Регистрация: 13.03.2017
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