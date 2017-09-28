"Анжи" продает билеты на матч с "Зенитом" от 200 рублей

Стартовала продажа билетов на матч 12-го тура чемпионата России "Анжи" - "Зенит".Билеты можно приобрести:• в Каспийске в кассах "Анжи Арены" - ежедневно с 11:00 до 20:00.• в Махачкале в супермаркете "Зеленое Яблоко".Матч "Анжи" - "Зенит" состоится на "Анжи Арене" в воскресенье, 1 октября. Начало поединка – в 19:00. Стоимость билетов начинается от 200 рублей.