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"Анжи" продает билеты на матч с "Зенитом" от 200 рублей

Стартовала продажа билетов на матч 12-го тура чемпионата России "Анжи" - "Зенит".

Билеты можно приобрести:

• в Каспийске в кассах "Анжи Арены" - ежедневно с 11:00 до 20:00.
• в Махачкале в супермаркете "Зеленое Яблоко".

Матч "Анжи" - "Зенит" состоится на "Анжи Арене" в воскресенье, 1 октября. Начало поединка – в 19:00. Стоимость билетов начинается от 200 рублей.

ФК "Анжи"
Теги: Зенит Анжи
Сегодня, 07:27
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