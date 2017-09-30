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Владислав Радимов: Манчини здорово повлиял на Кокорина

Бывший капитан и тренер структуры "Зенита" Владислав Радимов похвалил за последние успехи форварда клуба Александра Кокорина. В

"На него здорово повлиял приход Манчини и возросшая конкуренция за место в составе. Опускаться ниже определенного уровня Кокорин не может. А по потенциалу это невероятный футболист. Журналисты любят ставить оценки: игра головой, левой ногой, правой. Так вот Кокорину обеспечены высокие баллы по всем номинациям: здорово владеет обеими ногами, удар со "второго этажа" мы видели в четверг. У него хорошая скорость, с физическими данными тоже все отлично. При этом Александр должен выступать еще сильнее", - цитирует Радимова "Спорт-Экспресс".
Теги: Радимов Кокорин Зенит
Сегодня, 01:59
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