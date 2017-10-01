Алексей Миранчук: сейчас непростой период, плотный календарь, но мы к этому привыкли

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал игру 12-го тура чемпионата России против "Динамо" (3:0).– Сейчас непростой период, плотный календарь, но мы к этому привыкли. Мы не можем отказаться от отъезда в сборную, здесь ничего не поделаешь. Когда-то это влияет, когда-то нет. У меня пока нет такого опыта, чтобы однозначно ответить на этот вопрос (улыбается). Была ли эта игра лучшей в сезоне? Юрий Палыч в раздевалке сейчас так и сказал.