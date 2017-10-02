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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Илья Геркус: задача остается прежней - место в пятерке
Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что задача на сезон перед командой остается прежней – место в первой пятерке.
– Как оцените результат – он прогнозируемый, неожиданный или просто фантастический?
– Как очень хороший. Но мы помним, что это только промежуточный этап. При этом довольны проделанной командой работой, тем, что смогли преодолеть небольшую заминку, когда случились ничья и поражение. Повысилась концентрация, коллектив тактически перестроился. Хорошо адаптировался Эдер, усилив атакующую линию. За счет этого повысилась вариативность в нападении.
Отдельно скажу по Антону и Алексею Миранчукам: ребята большие молодцы, продолжают много работать, вместе вызываются в сборную. Станислав Саламович и в сентябре приглашал обоих братьев, сейчас ситуация повторилась. Миранчуки очень правильно оценивают это, много трудятся. Прекрасно, что две наши восходящие звезды продолжают совершенствоваться.
– Главный акционер в начале сезона поставил "Локо" задачу быть в пятерке. Не произошло изменений в этом плане в сентябре на заседании совета директоров?
– Со стороны акционера и руководства клуба задача остается прежней. Но что скрывать – ребята для себя ставят более амбициозную.
– Насколько?
– Хотят биться за место в тройке. Мы можем только поддерживать это стремление. Команда навязала борьбу "Зениту", скоро предстоит серия матчей с командами из лидирующей группы. Для болельщиков предстоит очень интересный, насыщенный отрезок – по аналогии с Англией, это русский Boxing day.
"Спорт-Экспресс"
– Как оцените результат – он прогнозируемый, неожиданный или просто фантастический?
– Как очень хороший. Но мы помним, что это только промежуточный этап. При этом довольны проделанной командой работой, тем, что смогли преодолеть небольшую заминку, когда случились ничья и поражение. Повысилась концентрация, коллектив тактически перестроился. Хорошо адаптировался Эдер, усилив атакующую линию. За счет этого повысилась вариативность в нападении.
Отдельно скажу по Антону и Алексею Миранчукам: ребята большие молодцы, продолжают много работать, вместе вызываются в сборную. Станислав Саламович и в сентябре приглашал обоих братьев, сейчас ситуация повторилась. Миранчуки очень правильно оценивают это, много трудятся. Прекрасно, что две наши восходящие звезды продолжают совершенствоваться.
– Главный акционер в начале сезона поставил "Локо" задачу быть в пятерке. Не произошло изменений в этом плане в сентябре на заседании совета директоров?
– Со стороны акционера и руководства клуба задача остается прежней. Но что скрывать – ребята для себя ставят более амбициозную.
– Насколько?
– Хотят биться за место в тройке. Мы можем только поддерживать это стремление. Команда навязала борьбу "Зениту", скоро предстоит серия матчей с командами из лидирующей группы. Для болельщиков предстоит очень интересный, насыщенный отрезок – по аналогии с Англией, это русский Boxing day.
"Спорт-Экспресс"
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