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Геннадий Орлов: говорят, финансовое положение в ЦСКА аховое, есть задержки по зарплатам

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о финансовой ситуации в ЦСКА.

"Мне говорят, что финансовое положение в ЦСКА аховое, есть задержки по зарплатам и невыплаченные премиальные. В общем, атмосфера не очень хорошая.

Гинеру, который построил новый стадион, наверное, тяжеловато это тянуть. У него был бизнес на Украине, но он, судя по всему, рухнул. То, что ЦСКА славится семейными отношениями, — это да. Но футбол — это индустрия. Раньше они продавали футболистов, а сейчас Дзагоева не купят — покупателей нет", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов ЦСКА
Сегодня, 00:22
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(3)
№3 Написал: Цезарь (Сегодня, 01:01) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Да в цска все зашибись им даже трансферы не нужны,Акинфеев с помощью Лукаку обновил рекорд ЛЧ,все как обычно,завтра вылезет Гинер с очередной лапшой и скажет что все это вранье и поедет дальше на ободах эта не смазанная телега

хрю-хрю. А что мешает ехать смазанной телеге? smile быть может то, что там запряжена свинья вместо коня? laughing
Регистрация: 21.09.2017
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 00:32) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«МЮ»
Да в цска все зашибись им даже трансферы не нужны,Акинфеев с помощью Лукаку обновил рекорд ЛЧ,все как обычно,завтра вылезет Гинер с очередной лапшой и скажет что все это вранье и поедет дальше на ободах эта не смазанная телега
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 00:30) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Сплетни как бабка собирает, говорят ему пля.
А мне говорят, что орла в очко долбЯт.
Регистрация: 5.10.2011
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