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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Фурсенко: у "Зенита" огромное количество болельщиков, но они находятся в неравных условиях
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о программе социальных билетов на домашние матчи клуба на стадионе "Санкт-Петербург".
"У "Зенита" огромное количество болельщиков, но они находятся в неравных условиях. У кого-то есть деньги, а кто-то, к сожалению, с этим испытывает проблемы. Но "Зенит" рад видеть на стадионе всех! Поэтому в клубе разработана специальная программа социальных билетов, когда некоторые сектора за воротами на верхнем ярусе продаются по 200 рублей. Количество таких билетов ограничено, но эта мера все равно позволяет сделать футбол более доступным для малообеспеченных слоев населения", - цитирует Фурсенко "Спорт-Экспресс".
"У "Зенита" огромное количество болельщиков, но они находятся в неравных условиях. У кого-то есть деньги, а кто-то, к сожалению, с этим испытывает проблемы. Но "Зенит" рад видеть на стадионе всех! Поэтому в клубе разработана специальная программа социальных билетов, когда некоторые сектора за воротами на верхнем ярусе продаются по 200 рублей. Количество таких билетов ограничено, но эта мера все равно позволяет сделать футбол более доступным для малообеспеченных слоев населения", - цитирует Фурсенко "Спорт-Экспресс".
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