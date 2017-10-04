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Сергей Фурсенко: в "Зените" кто сильнее, тот и играет

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина, отметившего наличие большого количества иностранцев в петербургском клубе.

"Мы всегда руководствуемся спортивным принципом. Кто сильнее – тот и играет. В еврокубках ограничений нет, вот мы и сыграли сильнейшим на тот момент составом. Как вы знаете, в Македонии было пять россиян на поле. Так что Роберто Манчини смотрит исключительно на текущую форму игроков, на их готовность.

Российские футболисты должны завоёвывать место в составе в конкурентной борьбе. Если они будут играть только потому, что у них российский паспорт, это будет неправильно, верно? Сейчас семеро наших футболистов вызваны в сборную России. То есть они не просто играют, а делают это здорово. И это возможно только в условиях конкуренции с сильными иностранными игроками, которые сейчас есть в "Зените". Увидите, это даст результаты и на чемпионате мира", - цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 02:20
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