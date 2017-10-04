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Дмитрий Торбинский: я не завершал карьеру

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский опроверг информацию о завершении карьеры.

Последним клубом 33-летнего хавбека был "Краснодар", за который он выступал с 2015 по 2017 год.

"Завершил ли я карьеру? Нет", - приводит слова Торбинского "Спорт-Экспресс".
Теги: Торбинский
Сегодня, 03:07
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