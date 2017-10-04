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Леонид Калошин: не видел, чтобы в таких случаях, как в матче ЦСКА, пенальти перебивали

Делегат УЕФА Леонид Калошин прокомментировал спорные эпизоды в матче 12-го тура РФПЛ ЦСКА — "Уфа" (0:0), который обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.

"На 88-й минуте был по делу назначен пенальти в пользу ЦСКА. Защитник "Уфы" ошибся и был вынужден фолить. Сам фол пограничный — между жёлтой и красной карточками. Жёлтая карточка — это минимум.

Что касается того, что вратарь "Уфы" далеко вышел и до удара с "точки" в штрафную забежало несколько игроков, то нигде в последнее время я не видел, чтобы пенальти в таких случаях перебивали. Недавно был матч Лиги чемпионов, и там в аналогичной ситуации игра была продолжена. С точки зрения теории были нарушения со стороны обеих команд, но на практике никто из судей не дал бы снова пробить 11-метровый.

На 79-й минуте у вратаря "Уфы" выбили мяч. То, что мяч ударился о газон, — это всё равно фаза владения. Нужно было давать свободный и показывать карточку Чалову. Это неуважение к сопернику. Неважно, выбивается мяч из рук или так, как здесь", — сказал Калошин в эфире программы "Свисток".

"Чемпионат.сом"
Теги: ЦСКА Уфа
Сегодня, 04:52
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