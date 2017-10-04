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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Прядкин: идеальный вариант использования ВАР – на стадионах, а не в едином центре
Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что система видеоповторов во время матчей чемпионата России должна находиться на стадионах.
– Сколько стоит эта система?
– Сегодня генеральный директор ФК "Краснодар" и заместитель спортивного директора РФПЛ назвали сумму – в районе 200 тысяч евро. Это оборудование на один стадион.
– А если арендовать?
– Около 100 тысяч евро в год.
– Как это технически выглядит?
– Маленький чемоданчик, который подключается к камере основного вещателя. Есть разные примеры – в частности, бундеслиги, где вся информация стекается в единый центр. Но там есть проблемы с точки зрения телефонизации связи с Кельном, где расположен единый центр. Идеальный вариант – на месте, в специальной комнате на стадионе. Получается, нам необходимы 8 комплексов, которые должны располагаться на аренах во время проведения матчей.
– Кто будет платить за чемоданчики?
– Вопрос открыт, будем обсуждать с РФС. Есть ряд клубов, которые изъявили желание сами установить аппаратуру.
"Спорт-Экспресс"
– Сколько стоит эта система?
– Сегодня генеральный директор ФК "Краснодар" и заместитель спортивного директора РФПЛ назвали сумму – в районе 200 тысяч евро. Это оборудование на один стадион.
– А если арендовать?
– Около 100 тысяч евро в год.
– Как это технически выглядит?
– Маленький чемоданчик, который подключается к камере основного вещателя. Есть разные примеры – в частности, бундеслиги, где вся информация стекается в единый центр. Но там есть проблемы с точки зрения телефонизации связи с Кельном, где расположен единый центр. Идеальный вариант – на месте, в специальной комнате на стадионе. Получается, нам необходимы 8 комплексов, которые должны располагаться на аренах во время проведения матчей.
– Кто будет платить за чемоданчики?
– Вопрос открыт, будем обсуждать с РФС. Есть ряд клубов, которые изъявили желание сами установить аппаратуру.
"Спорт-Экспресс"
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