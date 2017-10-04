Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Прядкин: идеальный вариант использования ВАР – на стадионах, а не в едином центре

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что система видеоповторов во время матчей чемпионата России должна находиться на стадионах.

– Сколько стоит эта система?

– Сегодня генеральный директор ФК "Краснодар" и заместитель спортивного директора РФПЛ назвали сумму – в районе 200 тысяч евро. Это оборудование на один стадион.

– А если арендовать?

– Около 100 тысяч евро в год.

– Как это технически выглядит?

– Маленький чемоданчик, который подключается к камере основного вещателя. Есть разные примеры – в частности, бундеслиги, где вся информация стекается в единый центр. Но там есть проблемы с точки зрения телефонизации связи с Кельном, где расположен единый центр. Идеальный вариант – на месте, в специальной комнате на стадионе. Получается, нам необходимы 8 комплексов, которые должны располагаться на аренах во время проведения матчей.

– Кто будет платить за чемоданчики?

– Вопрос открыт, будем обсуждать с РФС. Есть ряд клубов, которые изъявили желание сами установить аппаратуру.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Прядкин
Вчера, 23:37
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.