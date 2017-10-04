Сергей Прядкин: идеальный вариант использования ВАР – на стадионах, а не в едином центре

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что система видеоповторов во время матчей чемпионата России должна находиться на стадионах.– Сегодня генеральный директор ФК "Краснодар" и заместитель спортивного директора РФПЛ назвали сумму – в районе 200 тысяч евро. Это оборудование на один стадион.– Около 100 тысяч евро в год.– Маленький чемоданчик, который подключается к камере основного вещателя. Есть разные примеры – в частности, бундеслиги, где вся информация стекается в единый центр. Но там есть проблемы с точки зрения телефонизации связи с Кельном, где расположен единый центр. Идеальный вариант – на месте, в специальной комнате на стадионе. Получается, нам необходимы 8 комплексов, которые должны располагаться на аренах во время проведения матчей.– Вопрос открыт, будем обсуждать с РФС. Есть ряд клубов, которые изъявили желание сами установить аппаратуру.