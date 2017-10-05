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Массимо Каррера: я всегда чувствовал поддержку со стороны руководства

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что не испытывал проблем в общении с владельцем клуба Леонидом Федуном, сообщает ITASportPress.

"Я всегда чувствовал поддержку со стороны руководства. У меня никогда не было проблем с владельцем клуба. Мне очень нравится работать в "Спартаке", и я хотел бы остаться здесь на долгие годы.

Сейчас я могу сказать, что не скучаю по Италии. Фанаты любят меня. Они даже пели песню в мою честь на матче Лиги чемпионов. В тот момент мне было неловко. Надеюсь оправдать их ожидания", — сказал Каррера.

"Газета.ру"
Теги: Каррера Федун Спартак
Сегодня, 03:08
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№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 03:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да уж постарайся.
Регистрация: 2.08.2013
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