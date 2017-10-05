Массимо Каррера: я всегда чувствовал поддержку со стороны руководства

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что не испытывал проблем в общении с владельцем клуба Леонидом Федуном, сообщает ITASportPress."Я всегда чувствовал поддержку со стороны руководства. У меня никогда не было проблем с владельцем клуба. Мне очень нравится работать в "Спартаке", и я хотел бы остаться здесь на долгие годы.Сейчас я могу сказать, что не скучаю по Италии. Фанаты любят меня. Они даже пели песню в мою честь на матче Лиги чемпионов. В тот момент мне было неловко. Надеюсь оправдать их ожидания", — сказал Каррера.