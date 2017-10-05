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Марио Фернандес: иногда приходил пьяным на тренировки

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал, что раньше увлекался алкогольными напитками.

"Я вообще не дотрагиваюсь до алкоголя. А раньше столько выпивал, что иногда даже пьяным приходил на тренировки. Но в какой-то момент я понял: с меня хватит. Я даже помню этот день. Мы сидели за обедом в ресторане с друзьями в Порту-Алегри, как подошел мой агент и сказал: "Марио, ЦСКА только что отправил по почте такой контракт. Можешь подписать его". Вот так, за обедом я поставил подпись под контрактом. Кто-то из друзей предложил в этот момент выпить, но я отказался. Ограничился апельсиновым соком (улыбается). В Бразилии я не следил за своим питанием. Мне было 19, я жил один в Порту-Алегри. Я тогда почти каждый день ел пиццу, пил газировки, ходил в "Макдоналдс". Как-то диетолог "Гремио" подошел ко мне и сказал, что теперь я буду есть только на клубной базе. Сейчас я слежу за питанием. Никаких газировок, бургеров или шоколадок", — цитирует Фернандеса "Российская газета".
Теги: Фернандес ЦСКА
Сегодня, 03:28
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