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Рамзан Кадыров: сердце Путина наряду с дзюдо принадлежит футболу

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров перед началом матча между командами ветеранов России и Италии выразил уверенность, что встреча войдет в историю футбола двух стран.

"Этот день войдет в историю футбола России и Италии. Приветствую звезд обеих стран. Мы посвящаем эту игру юбилею национального лидера, президента РФ Владимира Владимировича Путина. Он известен во всем мире как большой любитель и ценитель спорта. Наряду с дзюдо его сердце принадлежит футболу.

Как доказательство этому, огромен его вклад в то, что Россия получила право провести ЧМ-2018. Президент лично контролировал ход подготовки к чемпионату и делает все, чтобы турнир стал лучшим в истории футбола. Уверен, что футбольный матч станет одним из лучших подарков для Владимира Владимировича.

Несмотря на массированную атаку со стороны Запада, он ведет Россию по пути мира и созидания. Благодарен легендарным игрокам, которые приехали в Грозный, чтобы подарить праздник жителям Чечни.

Да здравствуйте Президент России Владимир Путин", – сказал Кадыров.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кадыров Путин
Сегодня, 21:45
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