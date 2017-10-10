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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Константин Генич: у Ирана команда очень выстроенная и сбалансированная
Известный телекомментатор Константин Генич поделился своими мыслями в преддверии товарищеской игры между сборными России и Ирана.
"И те и другие, как мы понимаем, будут на чемпионате мира. Россия, как хозяйка чемпионата, а иранцы, как команда, выигравшая азиатскую группу, причем, выигравшая уверенно и задолго, поэтому сейчас два матча подряд с азиатскими командами – это очень интересное испытание для команды Станислава Черчесова. С честью мы прошли испытание, сдали экзамен практически на отлично, завалив немножечко концовочку с южнокорейцами. Я думаю, что Иран – команда даже посерьезнее. Все-таки Иран на семь очков Южную Корею опередил, плюс у Ирана игра более силовая. Если южнокорейцы просто быстрые, ловкие и подвижные, то у Ирана команда очень выстроенная и сбалансированная. Чего стоит только их статистика – они пропустили всего два мяча в отборе. Это было в последней игре против Сирии. А до этого они, только представьте, два года подряд не пропускали вообще в отборочных матчах. Есть хорошая оборона, есть хорошие исполнители впереди и середине поля, есть знакомые нам по РФПЛ Азмун и Мохаммади. Соперник непростой. В Казани будет хорошая поддержка, будут неистово нашу команду гнать вперед, но здесь надо сыграть с умом. Я думаю, что Станислав Саламович прекрасно понимает, что раскрываться против такого соперника нельзя", — цитирует Генича "Рейтинг Букмекеров".
"И те и другие, как мы понимаем, будут на чемпионате мира. Россия, как хозяйка чемпионата, а иранцы, как команда, выигравшая азиатскую группу, причем, выигравшая уверенно и задолго, поэтому сейчас два матча подряд с азиатскими командами – это очень интересное испытание для команды Станислава Черчесова. С честью мы прошли испытание, сдали экзамен практически на отлично, завалив немножечко концовочку с южнокорейцами. Я думаю, что Иран – команда даже посерьезнее. Все-таки Иран на семь очков Южную Корею опередил, плюс у Ирана игра более силовая. Если южнокорейцы просто быстрые, ловкие и подвижные, то у Ирана команда очень выстроенная и сбалансированная. Чего стоит только их статистика – они пропустили всего два мяча в отборе. Это было в последней игре против Сирии. А до этого они, только представьте, два года подряд не пропускали вообще в отборочных матчах. Есть хорошая оборона, есть хорошие исполнители впереди и середине поля, есть знакомые нам по РФПЛ Азмун и Мохаммади. Соперник непростой. В Казани будет хорошая поддержка, будут неистово нашу команду гнать вперед, но здесь надо сыграть с умом. Я думаю, что Станислав Саламович прекрасно понимает, что раскрываться против такого соперника нельзя", — цитирует Генича "Рейтинг Букмекеров".
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