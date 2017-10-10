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Константин Генич: у Ирана команда очень выстроенная и сбалансированная

Известный телекомментатор Константин Генич поделился своими мыслями в преддверии товарищеской игры между сборными России и Ирана.

"И те и другие, как мы понимаем, будут на чемпионате мира. Россия, как хозяйка чемпионата, а иранцы, как команда, выигравшая азиатскую группу, причем, выигравшая уверенно и задолго, поэтому сейчас два матча подряд с азиатскими командами – это очень интересное испытание для команды Станислава Черчесова. С честью мы прошли испытание, сдали экзамен практически на отлично, завалив немножечко концовочку с южнокорейцами. Я думаю, что Иран – команда даже посерьезнее. Все-таки Иран на семь очков Южную Корею опередил, плюс у Ирана игра более силовая. Если южнокорейцы просто быстрые, ловкие и подвижные, то у Ирана команда очень выстроенная и сбалансированная. Чего стоит только их статистика – они пропустили всего два мяча в отборе. Это было в последней игре против Сирии. А до этого они, только представьте, два года подряд не пропускали вообще в отборочных матчах. Есть хорошая оборона, есть хорошие исполнители впереди и середине поля, есть знакомые нам по РФПЛ Азмун и Мохаммади. Соперник непростой. В Казани будет хорошая поддержка, будут неистово нашу команду гнать вперед, но здесь надо сыграть с умом. Я думаю, что Станислав Саламович прекрасно понимает, что раскрываться против такого соперника нельзя", — цитирует Генича "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Генич
Сегодня, 18:02
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№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 18:56) #
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А что-то изменится если команда не выиграет у Ирана или если обыграет. Как дети, право слово РФС и тренерский штаб. Им команду строить надо серьезно, а они все штаны мочат как бы Президент не расстроился. ВВП, уважаю, но вы не Лобановский, не лезьте в футбольные дела, лучше пересожайте чиновников, которые на стадионах воруют или число легионеров у Зенита считать легче? Так пересчитайте еще и у Амкара, их там больше, а престиж страны от этих легионеров скорее смех вызывает
Регистрация: 23.09.2008
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