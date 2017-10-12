Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:10
Артур Юсупов: футбол - самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, придется пропустить примерно полгода (1)
Артур Юсупов: футбол - самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, придется пропустить примерно полгода (1)
18:11
Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
10:30
Президент "Днепра-1": какая-то куча отбросов вломилась в сектор, буцая ногами детей-сирот (видео) (7)
Президент "Днепра-1": какая-то куча отбросов вломилась в сектор, буцая ногами детей-сирот (видео) (7)
Артем Ребров, Зобнин, Тимофеев и Зе Луиш пропустят матч с "Ахматом"
Сегодня футболисты "Спартака" собрались на подмосковной базе в 10:00. Спустя полчаса началось теоретическое занятие, а еще через тридцать минут — тренировка.
В 14:30 наша команда выехала в аэропорт, откуда отправилась в Грозный на игру 13-го тура РФПЛ с "Ахматом". В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 22 игрока. Это Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Артём Самсонов, Ивелин Попов, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано, Денис Давыдов и Педро Роша.
В Москве из-за травм остались вратарь Артём Ребров, полузащитники Роман Зобнин и Артём Тимофеев, нападающий Зе Луиш. Они будут заниматься на базе в Тарасовке по индивидуальной программе. Что касается полузащитника Джано Ананидзе, то сегодня в Риме ему будет сделана операция на левом голеностопном суставе. Защитник Георгий Тигиев, прооперированный в той же клинике в конце сентября, продолжает курс лечения в Италии. Он вернется в Москву в воскресенье.
ФК "Спартак"
В 14:30 наша команда выехала в аэропорт, откуда отправилась в Грозный на игру 13-го тура РФПЛ с "Ахматом". В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 22 игрока. Это Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Артём Самсонов, Ивелин Попов, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано, Денис Давыдов и Педро Роша.
В Москве из-за травм остались вратарь Артём Ребров, полузащитники Роман Зобнин и Артём Тимофеев, нападающий Зе Луиш. Они будут заниматься на базе в Тарасовке по индивидуальной программе. Что касается полузащитника Джано Ананидзе, то сегодня в Риме ему будет сделана операция на левом голеностопном суставе. Защитник Георгий Тигиев, прооперированный в той же клинике в конце сентября, продолжает курс лечения в Италии. Он вернется в Москву в воскресенье.
ФК "Спартак"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.