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Артем Ребров, Зобнин, Тимофеев и Зе Луиш пропустят матч с "Ахматом"

Сегодня футболисты "Спартака" собрались на подмосковной базе в 10:00. Спустя полчаса началось теоретическое занятие, а еще через тридцать минут — тренировка.

В 14:30 наша команда выехала в аэропорт, откуда отправилась в Грозный на игру 13-го тура РФПЛ с "Ахматом". В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 22 игрока. Это Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Артём Самсонов, Ивелин Попов, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано, Денис Давыдов и Педро Роша.

В Москве из-за травм остались вратарь Артём Ребров, полузащитники Роман Зобнин и Артём Тимофеев, нападающий Зе Луиш. Они будут заниматься на базе в Тарасовке по индивидуальной программе. Что касается полузащитника Джано Ананидзе, то сегодня в Риме ему будет сделана операция на левом голеностопном суставе. Защитник Георгий Тигиев, прооперированный в той же клинике в конце сентября, продолжает курс лечения в Италии. Он вернется в Москву в воскресенье.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Ахмат
Сегодня, 18:02
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16
(2)
№16 Написал: Егор Шлоас (Сегодня, 19:20) #
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  •  (0)
online

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Регистрация: 12.10.2017
№15 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:12) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: SHIGA
если так дело идет..то нужно отпускать ..

Похоже, это объясняет, почему в крайнее окно за бразильским напом гонялись до последнего дня.
Регистрация: 22.09.2009
№14 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 19:04) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Я уже забыл,как Баннифаций выглядит.......
Регистрация: 2.08.2015
№13 Написал: Гладиатор Тушинский (Сегодня, 18:55) #
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Цитата: SHIGA
Цитата: GS
Непонятки. Неужто портосы больше, чем в Спартаке, предложили?
Или хочет Маугля погреться за меньшие бабки?

скорее всего дело в семье и климате..он в Москве один живет!
а з.п в Спартаке максимум двушка у него и то с премиями..
если так дело идет..то нужно отпускать .. мыж не цкг.. и не передасты бакланы из ленинграда..


Да не, мужики. Конкуренция началась и понял, что надо серьезно рвать задницу. А не все Маугли это умеют делать. У нас такие уже были..вы помните.
Регистрация: 12.03.2017
№12 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:53) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Непонятки. Неужто портосы больше, чем в Спартаке, предложили?
Или хочет Маугля погреться за меньшие бабки?

скорее всего дело в семье и климате..он в Москве один живет!
а з.п в Спартаке максимум двушка у него и то с премиями..
если так дело идет..то нужно отпускать .. мыж не цкг.. и не передасты бакланы из ленинграда..


--------------------
за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№11 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 18:52) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Значит

Сашенька,ты реально кроме смеха уже ничего не вызываешь.
То,что ты инвалид,знают все. Но подумай о своих будущих детях,карма это не херня


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№10 Написал: Гладиатор Тушинский (Сегодня, 18:51) #
  • +1
  •  (11)

Цитата: Blessing
Цитата: SHIGA
да Зе реально скорее забил от обиды..ведь ходили слухи что было хорошее предложение у него..и он явно хочет вернуться в португалию..а наши на переход поставили стоп...

у меня вот только такие объяснения...

Значит плохо работают службы патриотического воспитания в команде, никто не догадался подарить Зе многотомник "Великой истории", главный постулат самоутверждения ромба в голове, как руководство к жизни.


А чё ты обиженный такой ? Ну да, не клуб у вас а говно зелёное и истории у вас нет, как и чести. Помрёте , а гордиться то и нечем. Один газ да пром.
Регистрация: 12.03.2017
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:46) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
да Зе реально скорее забил от обиды..ведь ходили слухи что было хорошее предложение у него..и он явно хочет вернуться в португалию..а наши на переход поставили стоп...

у меня вот только такие объяснения...

Значит плохо работают службы патриотического воспитания в команде, никто не догадался подарить Зе многотомник "Великой истории", главный постулат самоутверждения ромба в голове, как руководство к жизни.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:44) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: SHIGA
ходили слухи что было хорошее предложение у него..и он явно хочет вернуться в португалию

Непонятки. Неужто портосы больше, чем в Спартаке, предложили?
Или хочет Маугля погреться за меньшие бабки?
Регистрация: 22.09.2009
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:31) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
да Зе реально скорее забил от обиды..ведь ходили слухи что было хорошее предложение у него..и он явно хочет вернуться в португалию..а наши на переход поставили стоп...

у меня вот только такие объяснения...


--------------------
за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:25) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: Сибирячок
как можно растяжение мышц ЖИВОТА лечить полтора месяца? И как их можно растянуть?

да он похоже в положении......
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:25) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
покажите ирода который состряпал заголовок приплев сюда Зобнина и Тимофеева,
рождает же страна депилов


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:24) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Зобнин быстрее кресты вылечит,чем Луиш свой живот)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:18) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
как можно растяжение мышц ЖИВОТА лечить полтора месяца? И как их можно растянуть? Мовсесян просто...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 18:16) #
  • +2
  •  (4)

Всё по делу ...только не понимаю ....какая травма у ЗЕ ЛУИША...расскажите доктора...если это ...не секрет...по моему Он играть не хочет....а ждёт трансферного Окна....у него предложение есть...от которого нельзя отказаться....помните как сказал ...Гаринча....если мне заплатят такие деньги ....Я буду в тапочках ходить...что бы не получить травму....из книги...-ПЕЛЕ...ГАРИНЧА....ФУТБОЛ- ИГОРЯ ФИСУНЕНКО....ВЕЛИКОГО ЖУРНАЛИСТА.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: grisha (Сегодня, 18:12) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Ахмат поможет - незадорого
Регистрация: 19.04.2017
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