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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Гаврилов: матч с "Ахматом" станет для "Спартака" генеральной репетицией перед игрой с "Севильей"
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Сергей Прядкин: хотим разделить ТВ-права на три направления
Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что в планы лиги входит разделение телеправ на разные направления.
На последнем заседании правления РФПЛ обсуждался вопрос реализации ТВ-прав: нынешний контракт с "НТВ-Плюс" был подписан перед сезоном-2015/16 и истекает летом 2018 года.
– Правда ли, что вы планировали получить 50-процентное увеличение цены контракта?
– Понимаю реалии современного рынка, в том числе рекламного. Слова о 50 процентах – шутка, понятно, что на данный момент это, скорее, перспектива.
– Каковы условия, предложенные телевещателем?
– Меньшая, по сравнению с текущим договором, сумма. При этом совместное участие в распределении дополнительных доходов. Но сейчас мы вернулись к прежнему формату договора.
– Старый договор – миллиард и 980 миллионов в год?
– Около двух миллиардов рублей в год, минус расходы на производство. В то же время хотим разделить телеправа на три направления их реализации. Первое направление – эфирные, второе – платная подписка, третье – диджитал-права. По всем трем направлениям будет отдельное обсуждение.
"Спорт-Экспресс"
На последнем заседании правления РФПЛ обсуждался вопрос реализации ТВ-прав: нынешний контракт с "НТВ-Плюс" был подписан перед сезоном-2015/16 и истекает летом 2018 года.
– Правда ли, что вы планировали получить 50-процентное увеличение цены контракта?
– Понимаю реалии современного рынка, в том числе рекламного. Слова о 50 процентах – шутка, понятно, что на данный момент это, скорее, перспектива.
– Каковы условия, предложенные телевещателем?
– Меньшая, по сравнению с текущим договором, сумма. При этом совместное участие в распределении дополнительных доходов. Но сейчас мы вернулись к прежнему формату договора.
– Старый договор – миллиард и 980 миллионов в год?
– Около двух миллиардов рублей в год, минус расходы на производство. В то же время хотим разделить телеправа на три направления их реализации. Первое направление – эфирные, второе – платная подписка, третье – диджитал-права. По всем трем направлениям будет отдельное обсуждение.
"Спорт-Экспресс"
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