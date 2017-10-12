Сергей Прядкин: хотим разделить ТВ-права на три направления

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что в планы лиги входит разделение телеправ на разные направления.На последнем заседании правления РФПЛ обсуждался вопрос реализации ТВ-прав: нынешний контракт с "НТВ-Плюс" был подписан перед сезоном-2015/16 и истекает летом 2018 года.– Понимаю реалии современного рынка, в том числе рекламного. Слова о 50 процентах – шутка, понятно, что на данный момент это, скорее, перспектива.– Меньшая, по сравнению с текущим договором, сумма. При этом совместное участие в распределении дополнительных доходов. Но сейчас мы вернулись к прежнему формату договора.– Около двух миллиардов рублей в год, минус расходы на производство. В то же время хотим разделить телеправа на три направления их реализации. Первое направление – эфирные, второе – платная подписка, третье – диджитал-права. По всем трем направлениям будет отдельное обсуждение.