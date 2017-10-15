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Максим Канунников провел 100-й матч за "Рубин"

В матче 13-го тура чемпионата России "Рубин" на выезде обыграл "Ростов". Встреча проходила на стадионе "Олимп-2" и завершилась со счётом 1:0.

В составе гостей полный матч провёл нападающий Максим Канунников. Для 26-летнего футболиста эта встреча стала 100-й в составе казанской команды во всех турнирах.

Максим Канунников перешёл в "Рубин" в июне 2014 года, а дебютировал в составе команды 1 августа в матче со "Спартаком". На счету форварда 86 матчей в РФПЛ, 10 в Лиге Европы и 4 в Кубке России. Всего на его счету 20 голов за казанский клуб.

"Чемпионат.сом"
Теги: Канунников Рубин
Сегодня, 20:25
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:48) #
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Правильный заголовок...провёл....а,не играл,так как нужно команде.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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