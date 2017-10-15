Максим Канунников провел 100-й матч за "Рубин"

В матче 13-го тура чемпионата России "Рубин" на выезде обыграл "Ростов". Встреча проходила на стадионе "Олимп-2" и завершилась со счётом 1:0.В составе гостей полный матч провёл нападающий Максим Канунников. Для 26-летнего футболиста эта встреча стала 100-й в составе казанской команды во всех турнирах.Максим Канунников перешёл в "Рубин" в июне 2014 года, а дебютировал в составе команды 1 августа в матче со "Спартаком". На счету форварда 86 матчей в РФПЛ, 10 в Лиге Европы и 4 в Кубке России. Всего на его счету 20 голов за казанский клуб.