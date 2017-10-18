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Сергей Горлукович: если Промес выберет деньги, то останется в России. Если футбол, то нужно уезжать

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) отметил, что нападающему Квинси Промесу нужно уезжать в Англию, чтобы прогрессировать.

– Промес вчера доказал, что зимой ему нужно уезжать в Европу?

– Тут уже все зависит от него. Смотря что он выберет – деньги или футбол. Если деньги, то останется. Если хочет прогрессировать, то нужно, конечно, уезжать. Уровень, безусловно, позволяет.

– Куда уезжать?

– Я бы посоветовал в Англию. Это все-таки сейчас сильнейший чемпионат.

– Муса из ЦСКА туда уже уехал…

– Ну и что теперь всем сидеть на месте и не двигаться что ли? Пример Мусы лишний раз показывает уровень нашего чемпионата. Тут ты лучший, а в Англии садишься на лавочку.

– Промесу не светит такая же участь?

– Не попробуешь – не узнаешь. Но, считаю, ему нужно рискнуть и уехать в хороший английский клуб, чтобы продолжить прогрессировать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Горлукович Спартак Промес
Сегодня, 21:15
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(3)
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Промес уже записал вчерашнюю победу себе в актив, как величайшую, а с такой величайшей репутацией ему хоть в Англию, хоть куда...., победитель самой Севильи, лучшей рекомендации для англий и не придумаешь, оторвут у спартака вместе с руками, плять.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Деньги товарищи ещё ни кто не отменял( берегись автомобиля)
Регистрация: 17.05.2015
№5 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:29) #
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  •  (3)
online

задрали с англией, промес не атлет, и тоже выпадает бывает в россии!! ему в италию или испанию надо, там ему больше подойдет!
Регистрация: 19.06.2017
№4 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 21:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vitaliy1977
"Пример Мусы лишний раз показывает уровень нашего чемпионата. Тут ты лучший"
Муса НИКОГДА не был в нашем чемпионате лучшим!!! Хорошим игроком - да, но лучшим!!!!!!!???

Промес в ПЛ - лучший, но одно дело у нас играть , где уровень не особо шибкий и другое, где - то в Англии, где надо рвать жопу и пахать на поле все 90 минут... Пору раз сядет на лавку и сдуется.... Хотя мастерства у Антохи - хоть куда...
Регистрация: 10.01.2014
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:25) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Муса всегда был бегунком,всадник без головы,средний игрок,а Промес это топ игрок.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:20) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Пример Мусы лишний раз показывает уровень нашего чемпионата. Тут ты лучший"
Муса НИКОГДА не был в нашем чемпионате лучшим!!! Хорошим игроком - да, но лучшим!!!!!!!???
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:17) #
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  •  (10)
online

ФЕДУН жмот, а в Спартаке играют за ромбик
Регистрация: 20.04.2016
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