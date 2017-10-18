Сергей Горлукович: если Промес выберет деньги, то останется в России. Если футбол, то нужно уезжать

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) отметил, что нападающему Квинси Промесу нужно уезжать в Англию, чтобы прогрессировать.– Тут уже все зависит от него. Смотря что он выберет – деньги или футбол. Если деньги, то останется. Если хочет прогрессировать, то нужно, конечно, уезжать. Уровень, безусловно, позволяет.– Я бы посоветовал в Англию. Это все-таки сейчас сильнейший чемпионат.– Ну и что теперь всем сидеть на месте и не двигаться что ли? Пример Мусы лишний раз показывает уровень нашего чемпионата. Тут ты лучший, а в Англии садишься на лавочку.– Не попробуешь – не узнаешь. Но, считаю, ему нужно рискнуть и уехать в хороший английский клуб, чтобы продолжить прогрессировать.