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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Бранислав Иванович: "Зенит" - не последний клуб в моей карьере
Защитник Бранислав Иванович считает, что санкт-петербургский "Зенит" не станет последним клубом в его карьере.
"Зенит", как и "Челси", - большая команда. Нечасто бывает, что игроки заканчивают карьеру в таких клубах. Думаю, "Зенит" не будет моим последним клубом.
Есть желание вернуться в Сербию, но реальность рисует другое, так что и этого варианта не будет. В любом случае я чувствую себя молодым и, думаю, буду играть еще долго", - цитирует Ивановича ТАСС.
"Зенит", как и "Челси", - большая команда. Нечасто бывает, что игроки заканчивают карьеру в таких клубах. Думаю, "Зенит" не будет моим последним клубом.
Есть желание вернуться в Сербию, но реальность рисует другое, так что и этого варианта не будет. В любом случае я чувствую себя молодым и, думаю, буду играть еще долго", - цитирует Ивановича ТАСС.
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