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Бранислав Иванович: "Зенит" - не последний клуб в моей карьере

Защитник Бранислав Иванович считает, что санкт-петербургский "Зенит" не станет последним клубом в его карьере.

"Зенит", как и "Челси", - большая команда. Нечасто бывает, что игроки заканчивают карьеру в таких клубах. Думаю, "Зенит" не будет моим последним клубом.

Есть желание вернуться в Сербию, но реальность рисует другое, так что и этого варианта не будет. В любом случае я чувствую себя молодым и, думаю, буду играть еще долго", - цитирует Ивановича ТАСС.
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 18:47
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(0)
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Городовой
Да мы только за сербский Игнашевич)Игрок классный и настоящий профи.

Канешна. Игру с Арсеналом быстро забыл.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:58) #
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  •  (4)
online

Китай? Казахстан? Доигрывай уж в Питере.... Тем более, что в свои годы ..., в полном порядке!
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: pasha Киров (Сегодня, 18:55) #
  • -4
  •  (6)
online

Зенит", как и "Челси", - большая команда. Нечасто бывает, что игроки заканчивают карьеру в таких клуба

Может Спартак или Ахмат...??


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:53) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Да мы только за сербский Игнашевич)Игрок классный и настоящий профи.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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