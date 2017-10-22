Бывший нападающий "Кубани": думал, что Казахстан - это Афганистан, где была война

Бывший нападающий "Кубани" Данилу рассказал о том, что он хотел бы продолжить карьеру в России.– Когда мэр озвучил наши зарплаты, я находился уже в Бразилии в отпуске. У меня к тому моменту закончился контракт с "Актобе".Вообще же, его слова – это неуважение к тем людям, которые работали в клубе.Я верю, что каждый игрок сам делает свою карьеру. Моя зарплата отражала то, что я представлял из себя на момент перехода в "Актобе".Да, информация о деньгах стала известна всем, но меня это не волновало. Вот только с профессиональной и человеческой точек зрения поступать так некрасиво. Существуют все-таки конфиденциальные вещи.– Откровенно говоря, я никогда раньше не слышал о футболе Казахстана и ничего не знал о нем.Когда мне впервые предложили там играть, я категорически отказался, ведь у меня возникли ассоциации с Афганистаном, где была война. (смеется). Но потом мне объяснили, что Казахстан находится рядом с Россией, дали большое количество информации о стране.Я поехал туда один, мы договорились о контракте. Поскольку в команде, кроме меня, оказалось еще четыре бразильца, я чувствовал себя как дома.– У меня контракт с "Гонведом", который будет действовать еще полтора года. Впрочем, если возникнет вариант с российским клубом, я с удовольствием продолжу карьеру в РФПЛ. Естественно, для этого нужно хорошо играть в Венгрии.