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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сердар Таски: Каррера не изменился с момента прихода в "Спартак"
Защитник "Спартака" Сердар Таски заявил, что главный тренер Массимо Каррера ничуть не изменился с момента прихода в команду.
"Каким словом я могу охарактеризовать Массимо Карреру? Одно слово подобрать тяжело, может быть - успешный. О результатах работы тренера нужно судить по его титулам, отталкиваясь от этого, можно сказать, что Массимо - успешный тренер. Для меня Каррера является важной частью того успеха, которого мы смогли достичь в прошлом сезоне. Надеюсь, что в будущем вместе с ним мы сможем закрепить успех и развить его.
Каждый раз, приходя на тренировку, можно заметить что-то новое в личности и методах работы Карреры. Отчетливо видно, что тренер имеет определенный план действий, который он разными способами доносит до всех в команде, и все его выполняют. Думаю, что Каррера практически не изменился с того момента, как нам его представили, и до сегодняшнего дня. Видимо, он сумел найти определенный баланс в поведении с командой и в ее настройках, я надеюсь, что, действуя в том же духе, мы сможем оставаться на правильном пути", - цитирует Таски ТАСС.
"Каким словом я могу охарактеризовать Массимо Карреру? Одно слово подобрать тяжело, может быть - успешный. О результатах работы тренера нужно судить по его титулам, отталкиваясь от этого, можно сказать, что Массимо - успешный тренер. Для меня Каррера является важной частью того успеха, которого мы смогли достичь в прошлом сезоне. Надеюсь, что в будущем вместе с ним мы сможем закрепить успех и развить его.
Каждый раз, приходя на тренировку, можно заметить что-то новое в личности и методах работы Карреры. Отчетливо видно, что тренер имеет определенный план действий, который он разными способами доносит до всех в команде, и все его выполняют. Думаю, что Каррера практически не изменился с того момента, как нам его представили, и до сегодняшнего дня. Видимо, он сумел найти определенный баланс в поведении с командой и в ее настройках, я надеюсь, что, действуя в том же духе, мы сможем оставаться на правильном пути", - цитирует Таски ТАСС.
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