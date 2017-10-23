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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Спартак Гогниев: сейчас нужно смотреть не в таблицу, а на свою игру
Нападающий "Кубани" Спартак Гогниев прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (2:1) в матче 19-го тура ФНЛ.
- Матч развивался хорошо для нас, мы знали, чего ждать от "Крыльев". Наш тренерский штаб по полочкам разложил действия соперника, нам оставалось только выполнить установку. Думаю, каждый футболист "Кубани" её в итоге выполнил на сто процентов. Нам удалось реализовать те задумки, которые были, игра развивалась по нашему сценарию. Пришлось, правда, много побегать, и матч отнял у нас много сил. Тем не менее, именно мы навязывали игру сопернику, у «Крыльев» же своей игры как таковой не получилось. Радует, что сумели отыграться после 0:1. Пропущенный мяч не сломил нас, мы побежали вперед и ответили сопернику своими двумя красивыми голами.
- Матчем с "Крыльями" желто-зеленым удалось продлить беспроигрышную серию, которая длится уже четыре поединка. Благодаря чему удалось сменить черную полосу в сезоне на белую?
- У нас, к слову, была и серия без пропущенных мячей, и жаль, что от "Крыльев" мы пропустили: хотелось вновь сыграть "на ноль". В этом конкретном матче мы немного поменяли схему, Азат Байрыев стал играть опорного полузащитника, также он смещался в зону центральных защитников. Эта перестановка принесла плоды. И, как я уже сказал, тренер подробно нам рассказал, как нужно действовать, чтобы добиться успешного результата с сильным соперником.
- Теперь "Кубани" предстоит матч с "Химками", которые расположились по соседству в турнирной таблице. При этом, и отставание от лидеров уже не выглядит таким огромным. Как команда будет готовиться к очередной игре?
- Сейчас нужно смотреть не в таблицу, а на свою игру. И нам необходимо отталкиваться от того, кто есть в обойме, какие футболисты будут готовы играть. Как уже отмечено, у нас на самом деле многие ребята травмированы, заявка на сезон ограничена В такой ситуации тяжело как-то ротировать состав, кому-то дать передышку. Нас ждет тяжелый матч на искусственном поле. Мы готовимся от игры к игре. Отдохнем после "Крыльев" и вновь продолжим тренироваться. Нужно сохранить настрой после удачных матчей.
ФК "Кубань"
- Матч развивался хорошо для нас, мы знали, чего ждать от "Крыльев". Наш тренерский штаб по полочкам разложил действия соперника, нам оставалось только выполнить установку. Думаю, каждый футболист "Кубани" её в итоге выполнил на сто процентов. Нам удалось реализовать те задумки, которые были, игра развивалась по нашему сценарию. Пришлось, правда, много побегать, и матч отнял у нас много сил. Тем не менее, именно мы навязывали игру сопернику, у «Крыльев» же своей игры как таковой не получилось. Радует, что сумели отыграться после 0:1. Пропущенный мяч не сломил нас, мы побежали вперед и ответили сопернику своими двумя красивыми голами.
- Матчем с "Крыльями" желто-зеленым удалось продлить беспроигрышную серию, которая длится уже четыре поединка. Благодаря чему удалось сменить черную полосу в сезоне на белую?
- У нас, к слову, была и серия без пропущенных мячей, и жаль, что от "Крыльев" мы пропустили: хотелось вновь сыграть "на ноль". В этом конкретном матче мы немного поменяли схему, Азат Байрыев стал играть опорного полузащитника, также он смещался в зону центральных защитников. Эта перестановка принесла плоды. И, как я уже сказал, тренер подробно нам рассказал, как нужно действовать, чтобы добиться успешного результата с сильным соперником.
- Теперь "Кубани" предстоит матч с "Химками", которые расположились по соседству в турнирной таблице. При этом, и отставание от лидеров уже не выглядит таким огромным. Как команда будет готовиться к очередной игре?
- Сейчас нужно смотреть не в таблицу, а на свою игру. И нам необходимо отталкиваться от того, кто есть в обойме, какие футболисты будут готовы играть. Как уже отмечено, у нас на самом деле многие ребята травмированы, заявка на сезон ограничена В такой ситуации тяжело как-то ротировать состав, кому-то дать передышку. Нас ждет тяжелый матч на искусственном поле. Мы готовимся от игры к игре. Отдохнем после "Крыльев" и вновь продолжим тренироваться. Нужно сохранить настрой после удачных матчей.
ФК "Кубань"
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