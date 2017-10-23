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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Аякс" - лидер по числу воспитанников в ведущих европейских лигах
Исследовательская компания CIES Football Observatory составила рейтинг клубов с наибольшим числом воспитанников в европейских лигах.
Лидером в рейтинге стал "Аякс" - 71 воспитанник. Второе место заняло загребское "Динамо" - 67, тройку лидеров замкнул "Партизан" - 61, на четвёртом месте расположился "Реал" (58)
Лучшими из российских клубов стали "Спартак" и "Локомотив" (по 35), поделившие 25-е место с "Манчестер Юнайтед" и БАТЭ. Также в рейтинг вошел "Зенит" (36-е место, 30 воспитанников).
Лидером в рейтинге стал "Аякс" - 71 воспитанник. Второе место заняло загребское "Динамо" - 67, тройку лидеров замкнул "Партизан" - 61, на четвёртом месте расположился "Реал" (58)
Лучшими из российских клубов стали "Спартак" и "Локомотив" (по 35), поделившие 25-е место с "Манчестер Юнайтед" и БАТЭ. Также в рейтинг вошел "Зенит" (36-е место, 30 воспитанников).
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