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Михаил Вартапетов: у Зобнина нет боязни играть, как было у Асатиани

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о восстановлении полузащитника Романа Зобнина и защитника Андрея Ещенко.

"Нельзя сказать, что Зобнин на 100 процентов тренируется в основной группе. Рома чувствует себя хорошо как физически, так и психологически. Никакой боязни играть, как было у Малхаза Асатиани, у него нет.

По Ещенко ясность будет только после сегодняшнего обследования", - цитирует Вартапетова "Чемпионат.сом".
Теги: Зобнин Спартак
Вчера, 23:52
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