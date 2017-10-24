Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Защитник "Тосно" Шахов тренировался в общей группе

Защитник "Тосно" Виталий Шахов полностью оправился от травмы, полученной перед матчем 13-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги с "Амкаром", сообщает "Чемпионат.сом".

Тогда на разминке перед игрой футболист повредил мышцу передней поверхности бедра.

На восстановление ушло около недели, уже несколько дней Шахов работает в общей группе без каких-либо ограничений. Ожидается, что завтра, 25 октября, игрок сможет принять участие в домашней встрече 1/8 финала Кубка России, в которой "Тосно" сыграет с "Томью".
Теги: Тосно
Сегодня, 17:43
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.