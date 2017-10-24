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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Кокорин: с кем хотел бы пообщаться лично? Если выбирать одного человека, то с Путиным
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин ответил на вопросы детей в рамках социально-культурного проекта "ШКОЛА ГЕРОЕВ", созданного благотворительной инициативой семей знаменитых спортсменов "Play and Help".
– Какой любимый футболист?
– Мой любимый футболист – Роналдо толстенький.
– Самый лучший матч?
– В последний раз запомнился со "Спартаком". Весь город радовался.
– Будет ли "Зенит" чемпионом в этом году?
– Да, думаю, что станем.
– Как отношусь к футбольным дракам?
– Если жгут атрибутику клуба или твою машину – можно ответить. А так не стоит лезть в драки просто так.
– Сколько вы зарабатываете?
– Если бы тут не было камер, то я бы сказал. Можешь подойти после – я тебе отвечу на ушко.
– В каком клубе хотите завершить карьеру?
– Если брать российские, то в "Зените". Мой любимый клуб – "Барселона", но, чтобы тебя позвали в такой клуб или какой-то другой именитый, нужно много и усердно работать.
– Кто лучший футболист сейчас?
– Про Роналду и Месси понятно. Мне очень нравится, как сейчас играет Неймар.
– А с каким известным человеком ты бы хотел встретиться и пообщаться лично?
– Много таких людей... Наверное, если выбирать одного человека, то с Владимиром Владимировичем Путиным.
"Спорт день за днем"
– Какой любимый футболист?
– Мой любимый футболист – Роналдо толстенький.
– Самый лучший матч?
– В последний раз запомнился со "Спартаком". Весь город радовался.
– Будет ли "Зенит" чемпионом в этом году?
– Да, думаю, что станем.
– Как отношусь к футбольным дракам?
– Если жгут атрибутику клуба или твою машину – можно ответить. А так не стоит лезть в драки просто так.
– Сколько вы зарабатываете?
– Если бы тут не было камер, то я бы сказал. Можешь подойти после – я тебе отвечу на ушко.
– В каком клубе хотите завершить карьеру?
– Если брать российские, то в "Зените". Мой любимый клуб – "Барселона", но, чтобы тебя позвали в такой клуб или какой-то другой именитый, нужно много и усердно работать.
– Кто лучший футболист сейчас?
– Про Роналду и Месси понятно. Мне очень нравится, как сейчас играет Неймар.
– А с каким известным человеком ты бы хотел встретиться и пообщаться лично?
– Много таких людей... Наверное, если выбирать одного человека, то с Владимиром Владимировичем Путиным.
"Спорт день за днем"
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