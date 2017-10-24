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Александр Кокорин: с кем хотел бы пообщаться лично? Если выбирать одного человека, то с Путиным

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин ответил на вопросы детей в рамках социально-культурного проекта "ШКОЛА ГЕРОЕВ", созданного благотворительной инициативой семей знаменитых спортсменов "Play and Help".

– Какой любимый футболист?

– Мой любимый футболист – Роналдо толстенький.

– Самый лучший матч?

– В последний раз запомнился со "Спартаком". Весь город радовался.

– Будет ли "Зенит" чемпионом в этом году?

– Да, думаю, что станем.

– Как отношусь к футбольным дракам?

– Если жгут атрибутику клуба или твою машину – можно ответить. А так не стоит лезть в драки просто так.

– Сколько вы зарабатываете?

– Если бы тут не было камер, то я бы сказал. Можешь подойти после – я тебе отвечу на ушко.

– В каком клубе хотите завершить карьеру?

– Если брать российские, то в "Зените". Мой любимый клуб – "Барселона", но, чтобы тебя позвали в такой клуб или какой-то другой именитый, нужно много и усердно работать.

– Кто лучший футболист сейчас?

– Про Роналду и Месси понятно. Мне очень нравится, как сейчас играет Неймар.

– А с каким известным человеком ты бы хотел встретиться и пообщаться лично?

– Много таких людей... Наверное, если выбирать одного человека, то с Владимиром Владимировичем Путиным.

"Спорт день за днем"
Теги: Кокорин Зенит Путин
Сегодня, 18:07
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