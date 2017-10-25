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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Семин: Манчини был неплохим нападающим, но нам не забил
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин В преддверии матча 15-го тура чемпионата России с "Зенитом" сказал, что у него остались хорошие воспоминания от предыдущих матчей против главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини.
– Вы ведь уже встречались с Роберто Манчини.
– Еще в прошлом веке! 1999 год, полуфинал Кубка кубков, игра с "Лацио". Мы тогда сыграли 1:1 в Москве и 0:0 в Риме, в финал не прошли из-за пропущенного гола дома. А Манчини был еще футболистом, очень неплохим нападающим, но нам не забил.
Позже, когда он стал тренером, встретились с ним в плей-офф Лиги Европы в 2011 году. "Динамо" Киев – "Манчестер Сити". Мы с достоинством прошли дальше (2:0, 0:1). Так что воспоминания хорошие, но прошлым не живем, а смотрим только в будущее. В воскресенье будет интересно.
"Спорт-Экспресс"
– Вы ведь уже встречались с Роберто Манчини.
– Еще в прошлом веке! 1999 год, полуфинал Кубка кубков, игра с "Лацио". Мы тогда сыграли 1:1 в Москве и 0:0 в Риме, в финал не прошли из-за пропущенного гола дома. А Манчини был еще футболистом, очень неплохим нападающим, но нам не забил.
Позже, когда он стал тренером, встретились с ним в плей-офф Лиги Европы в 2011 году. "Динамо" Киев – "Манчестер Сити". Мы с достоинством прошли дальше (2:0, 0:1). Так что воспоминания хорошие, но прошлым не живем, а смотрим только в будущее. В воскресенье будет интересно.
"Спорт-Экспресс"
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