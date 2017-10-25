Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Юрий Семин: "Локомотив" побеждает не вопреки, но и не благодаря

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин признался, что среди матчей против прямых конкурентов он выделил бы игру 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:0).

– "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" – все прямые конкуренты обыграны. С кем было сложнее?

– По эмоциям запомнилась победа над "Спартаком", я это говорил, а наиболее трудной, думаю, получилась последняя игра. "Краснодар" готовился к нам очень тщательно. По-другому просто не мог, потому что такая полоса, ее надо заканчивать. И это для нас было минусом, а не плюсом. "Краснодар" был предельно мотивирован. А так все знают, что это великолепная команда – стабильная, сыгранная. В трансферные окна приходят игроки на конкретные позиции. Все в клубе работает, как часы.

– А у вас?

– У нас команда новая. Единственная, кстати, в которой регулярно играют 3-4 футболиста из своей школы. А еще почти десять человек нас покинуло после прошлого сезона. Строимся заново.

– Побеждаете вопреки?

– Ничего подобного. Не вопреки. Но и не благодаря.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 04:36
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.