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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Семин: "Локомотив" побеждает не вопреки, но и не благодаря
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин признался, что среди матчей против прямых конкурентов он выделил бы игру 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:0).
– "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" – все прямые конкуренты обыграны. С кем было сложнее?
– По эмоциям запомнилась победа над "Спартаком", я это говорил, а наиболее трудной, думаю, получилась последняя игра. "Краснодар" готовился к нам очень тщательно. По-другому просто не мог, потому что такая полоса, ее надо заканчивать. И это для нас было минусом, а не плюсом. "Краснодар" был предельно мотивирован. А так все знают, что это великолепная команда – стабильная, сыгранная. В трансферные окна приходят игроки на конкретные позиции. Все в клубе работает, как часы.
– А у вас?
– У нас команда новая. Единственная, кстати, в которой регулярно играют 3-4 футболиста из своей школы. А еще почти десять человек нас покинуло после прошлого сезона. Строимся заново.
– Побеждаете вопреки?
– Ничего подобного. Не вопреки. Но и не благодаря.
"Спорт-Экспресс"
– "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" – все прямые конкуренты обыграны. С кем было сложнее?
– По эмоциям запомнилась победа над "Спартаком", я это говорил, а наиболее трудной, думаю, получилась последняя игра. "Краснодар" готовился к нам очень тщательно. По-другому просто не мог, потому что такая полоса, ее надо заканчивать. И это для нас было минусом, а не плюсом. "Краснодар" был предельно мотивирован. А так все знают, что это великолепная команда – стабильная, сыгранная. В трансферные окна приходят игроки на конкретные позиции. Все в клубе работает, как часы.
– А у вас?
– У нас команда новая. Единственная, кстати, в которой регулярно играют 3-4 футболиста из своей школы. А еще почти десять человек нас покинуло после прошлого сезона. Строимся заново.
– Побеждаете вопреки?
– Ничего подобного. Не вопреки. Но и не благодаря.
"Спорт-Экспресс"
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